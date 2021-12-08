NASA aday gösterdi; Uzaya çıkan ilk Adanalı olacak

NASA’nın 12 bin kişi arasından seçtiği 10 astronot adayından biri Deniz Burnham oldu. 36 yaşındaki ‘Adanalı’ uzaya çıkmak için eğitim alacak.

AMERİKAN Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 12 bin kişi arasından yeni astronot adaylarını belirledi. 6 erkek ve 4 kadından oluşan astronot adayları arasında Adana'daki İncirlik Üssü'nde doğan 36 yaşındaki Deniz Burnham da yer aldı. Alaska'da yaşayan, mühendislik ve pilotluk eğitimi alan Burnham, ABD ordusunda da görev yapıyordu. Burnham, 9 arkadaşıyla 2 yıllık zorlu bir eğitim sürecine başlayacak. Başarılı olursa uzay görevleri için atanabilecek. NASA'da görev yapan Dr. Umut Yıldız ise sosyal medyadan “Tebrikler! Bu arada NATO üssünde doğanlar da Adanalı mı sayılıyor?” yazdı.

ADANA DOĞUMLU DENİZ ADAYLAR ARASINDA

Astronot adayları arasında, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nde doğan Deniz Burnham da yer alıyor.

Paramotor ve yamaç paraşütünün yanı sıra helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabilen Burnham, uzun bir süredir Alaska’da ikamet ediyordu.

Burnham Binlerce kişi arasından kapsamlı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçerek 10 kişilik sınıfta yer aldı.

DENİZ BURNHAM KİMDİR?

Asker ailede büyüyen Burnham, çeşitli bölgelerde okuduktan sonra California'da Vanden Lisesi’nden mezun oldu. 2007 yılında California Üniversitesi, San Diego'dan kimya mühendisliği alanında lisans derecesi aldı.

Güney California Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Burnham, Deployable Autonomy Technologies grubunun bir parçası olarak NASA Ames Araştırma Merkezi'nde staj yaptı.

Kariyerine Alaska, Prudhoe Körfezi'ndeki uzak bir petrol sondaj kulesinde saha mühendisi olarak başladı. Kuzey Kutbu boyunca sondaj kulesi sahalarında sondaj operasyonları sırasında ölçüm ve kayıt işlemlerinin tüm yönlerinden sorumluydu.

Kanada, Ohio ve Texas'taki sondaj kulelerinde yaklaşık 9 yıl boyunca yerinde operasyonlara liderlik etti.