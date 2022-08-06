İnstagram’da Sahte İşletme Hesaplarına Karşı Dikkat!

Sosyal hayattan kesitlerin paylaşılmasının yanı sıra kimi kullanıcılar için gelir kapısı haline gelen İnstagram, Direkt Mesaj ile alışveriş dönemini başlatacağını duyurdu. Başlayacak bu süreç ile birlikte instagram kaynaklı e-ticaret davranışlarının 2 kat büyüyeceğinin altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, sunulan güvenli yöntem konusunda kullanıcıların bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı. Sahte işletme hesaplarına karşı kullanıcıları uyaran Kaplan, özellikle hileli instagram reklamlarına dikkat çekti.

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya uygulamaları, başlatılan yeni yöntemler ile adeta bir pazar yeri özelliğine sahip oldu. Link paylaşımı ve reklamlar ile kullanıcıları alışveriş yapmaya çeken yöntemlerin yanı sıra İnstagram’da Direkt Mesaj’dan alışveriş dönemi başladı.

İnstagram Direkt Mesaj ile başlayan alışveriş döneminin e-ticaret davranışlarını 2 katına çıkacağının altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Sosyal medyada gezerken beğendiğimiz ve istediğimiz ürünlere vakit kaybetmeden direkt alışveriş yapabileceğiz. Sürecin kısalması ve güvenli olması nedeniyle alışveriş harcamaları giderek artacaktır. Burada kullanıcılar uygulamadan çıkmadan Direkt Mesaj ile herhangi bir ödeme yöntemi ile ödemelerini yapabilecekler. Süreç doğru ilerlediğinde başarıya ulaşacaktır. Ancak alışveriş süreci ile ilgili tüm detayların bilinmesi ve her türlü hile oyunlarına karşı temkinli yaklaşılmalı” dedi.

Bu sürecin büyük bir güvenlik problemini de beraberinde getireceğini söyleyen Kaplan, kullanıcılar bilinçlendikçe sosyal medyadan dolandırıcılık yöntemlerinin de azalacağını söyledi. Kaplan sözlerine şöyle devam etti: “Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus bulunuyor. Bunlara dikkat edildiğinde alışveriş süreci başarıyla tamamlanacaktır. Öncelikle alışveriş yapacağımız hesabın, işletme profili olması gerekiyor. Hesaptan alışveriş yaparken ürün linkinin kimden geldiğine dikkat edilmeli ve link özelliğine bakılmalı. Hesapta kullanılan görsel ve yazıların belli bir konsepte uygun ve düzgün bir içerik ile paylaşılıyor olması güvenilir olduğunu gösterir. Aynı zamanda sahte müşteri memnuniyet mesajlarına da dikkat etmek gerekiyor. Bu yazılara her zaman güven duyulmamalı. Aynı zamanda işletme hesaplarının takipçi, beğeni ve yorum sayılarının oranına dikkat edilmesi gerekiyor. Oranlardaki uyumsuzluk ve yorumların kapalı olması da güvenlik sorunu olduğuna işaret ediyor.”

En çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden birinin sahte sosyal medya reklamlarının olduğunu söyleyen Kaplan, “Kişiler reklam verildiğinde doğrudan güven duyabiliyor. Burada yapılan harf hileleri ile kullanıcılara orijinal hesapmış gibi gösterilebiliyor. Bu durumda hesabın paylaşımlarına dikkat edilmeli ve en güvenli olacak yollar izlenmeli. Aynı zamanda ailemizden ve akrabalarımızdan biri dahi olsa sosyal medya hesaplarımızdan kredi kartı bilgilerimizi yazmamamız gerekiyor. Burada mesajlar silinse bile çeşitli uygulamalarla tüm konuşmalar tekrar yüklenebilir” dedi.

Zafer Havalimanı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası İHA (İnsansız Hava Araçları) yarışmasına ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere dünyanın birçok ülkesinden 96 takım ve yaklaşık bin yarışmacı katılacak.