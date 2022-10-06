Huawei’den çevre dostu akıllı tarım uygulaması   

Huawei’in Avusturya’da tanıttığı uygulama sayesinde tarım arazileri 5G’li dronlarla görüntülü taranarak ayrıntılı analiz ediliyor, ürünü olumsuz etkileyen faktörler konum bazlı saptanıyor. Uygulamanın yapay zeka ile analiz bölümü, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’ndeki 12 kişilik Türk mühendis ekibi tarafından yürütülüyor.

Huawei, tarım alanında da sürdürülebilir çözümler sunmak üzere iş ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Bu alandaki en güncel projelerden biri, Huawei’in 4 Ekim tarihinde Avusturya’da düzenlediği “5G Akıllı Tarım Turu” etkinliğinde tanıtıldı. İnsansız hava aracı firması Dronetech ile işbirliği yapan Huawei, tarım alanlarında ihtiyacın üzerinde ilaçlama, gübreleme, sulama gibi çevreye zararlı uygulamaların önüne geçecek bir projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

Huawei’in geliştirdiği 5G tabanlı görsel iletim teknolojisi ile anında veri sağlayacak olan drone’lar, tarım alanlarını gözlemleyerek, yalnızca ihtiyaç olan alanlarda ve yeterli miktarlarda ilaçlama yapılması için gerekli veriyi sağlayacak. Geniş alanları tarayacak olan hava araçları, buradan elde edilecek büyük miktarda veriyi, gerçek zamanlı olarak iletebilecek. Böylelikle müdahale edilmesi ya da inceleme yapılması gereken tarım alanlarına hızla erişilebilecek ve ürünlerin gelişimi de gerçek zamanlı olarak takip edilebilecek.

Projenin ikinci aşamasında Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi devrede

5G, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerinin bir arada kullanıldığı projede, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, geliştirdiği yapay zeka veri anlamlandırma yazılımı önemli bir rol oynadı. 12 kişiden oluşan Türk mühendis ekibi, beş aydan bu yana, İstanbul Ümraniye’deki merkezde bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Ekibin geliştireceği analizler, çiftçilerin küçük böcekler gibi zararlı etkenleri tespit etmelerine, mahsul durumunu izlemelerine ve hasadın gelişim sürecini tahmin etmelerine yardımcı olarak; su, kimyasallar ve böcek ilaçlarının kullanımının, verimli ve çevre dostu oranlarda yapılmasını sağlayacak.

Avusturya Maliye Bakanlığı Telekomünikasyon, Posta Hizmetleri ve Madencilik Genel Müdürü Andreas Reichhardt, yaptığı değerlendirmede; “Huawei ve Dronetech'in tarımda insansız hava araçları kullanımına yönelik projesi, Avusturya özelinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Burada, gerçek zamanlı görüntü tanılama ile ürünlerin gelişimini analiz etmek istiyoruz. Böylece hasat süreçlerinin verimli geçmesini ve ürün kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Tüm bunları yaparken, dijital dönüşüm çağının fırsatlarından da yararlanmak istiyoruz. Bunun için de 5G teknolojisinin sunduğu bir altyapıya ihtiyacımız vardı” dedi.

Huawei Avusturya Başkan Yardımcısı Erich Manzer’in değerlendirmesi ise şu şekilde; “5G, üç temel uygulama alanı için geliştirildi: Yüksek bant genişliği, düşük gecikme süresi ve milyonlarca cihazı birbirine bağlayabilmek. İnsansız hava araçlarını 5G teknolojisi ile entegre etmek, kaynakların verimli kullanımı açısından son derece önemlidir.”

5G destekli insansız hava araçlarını tarımda kullanmanın en büyük zorluğu ağ kapsama alanları olarak gösteriliyor. Bugün 5G ağları, çoğunlukla zemin seviyesinde veya iç mekanlarda bulunan son kullanıcılar için tasarlanmış bulunuyor. Rutin olarak yerden 50 metre yükseklikte uçan insansız hava araçları için yüksek kaliteli kapsama alanlarına yönelik gelişim sürecinin, önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor.