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ESET yeni marka sloganını duyurdu

Dijital güvenliğin küresel lideri, bütünleşik bir pazarlama ve iletişim kampanyasıyla inovasyonu teşvik etmek ve toplum için ilerici değişimi güçlendirmek için marka sloganında değişikliğe gidiyor. 

TEKNOLOJİ 22.02.2022, 10:07 22.02.2022, 10:43 Murat Aydın
ESET yeni marka sloganını duyurdu

Dijital güvenliğin küresel lideri, bütünleşik bir pazarlama ve iletişim kampanyasıyla inovasyonu teşvik etmek ve toplum için ilerici değişimi güçlendirmek için marka sloganında değişikliğe gidiyor. 

Dijital güvenlikte küresel bir lider olan ESET, yeni marka sloganını duyurdu: 'Progress. Protected.' Bu yeni marka sloganı, 2022 boyunca desteklenecek. ESET, dijital, video, basılı ve outdoor reklamlarıyla, teknolojideki ilerlemenin şirket için ne anlama geldiği ve dünyayı daha iyi yönde değiştirmeye nasıl yardımcı olduğu konusunda kendi ilham verici iç görülerini aktaracak bir dizi büyüleyici düşünce liderini öne çıkararak teknolojideki ilerlemeyi vurgulayacak.

Bu yeni marka konumlandırması, fikirlerinin gücü dünyanın ilerlemesi için önde gelen katalizör olmaya devam ederken, korunmaya ihtiyaç duyan teknolojinin sağladığı bağlantı yoluyla ilerlemenin yayıldığı ve geliştiği gerçeğinden ilham aldı. İnsani ve teknolojik ilerleme artık saldırılara karşı her zamankinden daha savunmasız ve ESET, sektör lideri güvenlik yazılımı ve hizmetleri ile bu yeniliğin sürekli ilerlemesini korumak için konumlandırıldı. 

ESET “Progress. Protected.” kavramını Akademi Ödülü'ne aday gösterilen belgesel film yapımcısı Hubert Davies tarafından çekilen ve bilim, eğitim, inovasyon ve uzay araştırmaları liderlerinin ilerlemeyi uzman bakış açılarıyla anlattığı bir dizi üst düzey marka filmi ile tanıtıyor. Bu düşünce liderlerinin iç görüleri, John Tomac, Jun Cen, Marcellus Hall ve Bruno Mangyoku olmak üzere dört üst düzey sanatçı tarafından oluşturulan ve dijital, basılı ve açıkhava  reklamlarına illüstrasyonlarla hayat bulacak.

ESET, insan ilerlemesinin gücünü gösterirken özenle seçtiği kendi alanlarındaki ilerleme şampiyonlarını onurlandırıyor:

  • Chris Hadfield, astronot, mühendis, pilot ve dört uluslararası çok satan kitabın yazarı. İş birliği yoluyla teknolojik ilerlemeyi ve inovasyonu teşvik etme çalışmaları ile dünyamıza benzersiz bakış açısı sağlıyor. 
  • Dr. Mimi Ito, kültürel antropolojist, Kaliforniya Üniversitesi Beşeri Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde Profesör.  Güvenli ve ilerici bir gelecek için teknolojide gençlerin etkinleştirilmesi üzerine yaptığı araştırmalar ve tanıtımlar ile biliniyor. 
  • Dr. Ayana Elizabeth Johnson, deniz biyoloğu,  kar amacı gütmeyen düşünce kuruluşu Urban Ocean Lab'ın kurucu ortağı, iklim girişimi The All We Can Save Project'in kurucu ortağı ve bir Gezegen Nasıl Kurtarılır podcast'inin ortak yaratıcısı.  Gezegenimizin geleceğini güvence altına almak için okyanus koruma ve iklim çözümleri konusunda farkındalık yaratma konusundaki çalışmaları ile biliniyor.
  • Steven Johnson,  bilim, teknoloji ve kişisel deneyimin kesişimine odaklanan on üç kitabın yazarı ve PBS/BBC dizisi How We Got To Now ve Extra Life'ın sunucusu. Dönüştürücü fikirlerin tarihi ve çeşitliliğin bugün ve gelecek için en yenilikçi çözümlerin yaratılmasında oynadığı rol üzerine yaptığı araştırmalar ile biliniyor. 

ESET CEO'su Richard Marko konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi;  

"Dünya hızla ilerlemeye devam ediyor. ESET kurulduğunda, internet daha emekliyor durumdaydı. Teknoloji artık yaptığımız her şeyin bir parçası ve toplumumuzun sürekli ilerlemesinin merkezinde yer alıyor." "Çoğu zaman, teknoloji olması gerekeni yapıyor, ancak dijital çağda ilerlemenin devamını sağlamak için, arka planda neler olup bittiğini sorgulayacak birine ihtiyacımız var. Teknolojiyi korumak ilerlemenin kendisini korumak anlamına geldiği için bunun şirketimiz için önemli bir görev olduğuna inanıyorum. Bir an için, "Şampiyonlar" ve diğer günlük kahramanlarımızın kaydettiği ilerlememize ve geleceğimize olan katkıları kaybettiğimizi hayal edersek, tam olarak neyin tehlikede olduğu ortaya çıkar. Bu nedenle çalışanlarımız, müşterilerimiz, ortaklarımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla birlikte, teknoloji, araştırma ve kurumsal sorumluluk girişimlerine büyük önem veriyoruz. Bu yeni marka konumlandırması ve bütünleşik kampanya ile bunun farkındalığını artırarak, ESET'in teknoloji yoluyla yatırımını ve ilerleme tutkusunu göstermeyi umuyoruz."

#eset #dijital #güvenlik
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