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DEVA Partisi Depremzedeler için Mobil Uygulama geliştirdi
DEVA Partisi Depremzedeler için Mobil Uygulama geliştirdi. Dağılmış gruplar birbirlerini takip edebilecek
TEKNOLOJİ 18.02.2023, 11:16 Murat Aydın
DEVA Partisi, depremden dolayı dağılmış ailelerin, arama ve kurtarma ekiplerinin birbirlerini takip etmesi için bir konum takip yazılımı geliştirdi.
Mobil haberleşme üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ergen, grup üyelerinin bu uygulama üzerinden birbirlerini takip edebileceklerini söyledi.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerine gitmek zorunda kalan depremzede ailelerin konum.saydik.biz
Uygulamayı nasıl kullanabilirim?
- Öncelikle grubun bileceği bir KOD ismi seçiniz. (Örnek: Can Ailesi, Sevgi Apartmanı, araç plakası gibi)
- Konumunuzu bu KOD ile giriniz ya da bu KOD ile link oluşturup grubunuza dağıtınız.
- Konum değiştirdiyseniz yeni konumunuzu bildiriniz.
- Tarayıcınızın lokasyon ayarlarının açık tutunuz.
- Haritada KOD’u girerek grubunuzdaki kişilerin nerede olduğunu görebilirsiniz.
iPhone: Tarayıcınız için konum iznini açma veya kapatma
- iPhone veya iPad'inizde Ayarlar Gizlilik. Konum Hizmetleri'ne dokunun.
- Safari Web Siteleri veya Chrome gibi tarayıcı uygulamanıza dokunun.
- Tarayıcı uygulaması için konum erişimini seçin: Uygulamayı Kullanırken, Bir Dahaki Sefere Sor veya Hiçbir Zaman.
Android: Varsayılan konum ayarlarınızı değiştirme
- Android telefonunuzda veya tabletinizde Chrome uygulamasını açın.
- Adres çubuğunun sağında Diğer. Ayarlar'a dokunun.
- Site ayarları Konum'a dokunun.
- Konum özelliğini açın veya kapatın.
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