banner314

banner325

Son Dakika

Cerrahpaşa Üniversitesi Gelişen Teknoloji Günleri

IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa aracılığı ile gerçekleştirilecek olan Gelişen Teknoloji Günleri yani kısaca GETEK’21, 7-8 Aralık tarihlerinde sizler ile buluşacak.

TEKNOLOJİ 01.12.2021, 11:04 Murat Aydın
Cerrahpaşa Üniversitesi Gelişen Teknoloji Günleri

IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa aracılığı ile gerçekleştirilecek olan Gelişen Teknoloji Günleri yani kısaca GETEK’21, 7-8 Aralık tarihlerinde sizler ile buluşacak.

Covid-19 dolayısıyla uzaktan eğitimden yüzyüze eğitime geçilen bu dönemde, Gelişen Teknoloji Günleri etkinliği siz katılımcılarını bekliyor.

Gelişen Teknoloji Günleri etkinliği bu yıl IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde düzenleniyor. 14. kez gerçekleşecek olan teknolojinin kalbinin attığı bu etkinlikte büyük firmaların üst düzey konuşmacıları ağırlanacak. Gelenekselleşmiş olan GETEK etkinliği 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde siz katılımcıları ile buluşmayı bekliyor.

Etkinlik, sektörün önde gelen firmalarından konuşmacılar ile katılımcıları bir araya getirerek karşılıklı bilgi alışverişini mümkün kılacak. Firmaların sektördeki gelişmekte olan teknolojiyi bizlere anlatacağı bu etkinlik; firmaları, akademisyenleri, sektör profesyonelleri ve ilerideki potansiyel çalışanları olacak öğrenciler ile bir araya getiriyor. Etkinlik sayesinde katılımcı öğrenciler bir network oluşturmakla kalmayıp çalışmak istedikleri sektörler hakkında mezuniyetten önce birçok bilgi de edinmiş olacaklar.

Bu yıl 14.sü düzenlenen Gelişen Teknoloji Günleri etkinliği; atık teknolojisi, biyoteknoloji, oyun teknolojisi, otomotiv gibi dikkat çekici birçok popüler konuya değinecek.

Etkinlik önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın en büyük salon etkinliği olma iddiasını koruyor. Birbirinden değerli birçok konuşmacının yer aldığı, büyük bir fuaye alanı ve sürpriz çekilişlerin bulunduğu etkinlik 7-8 Aralık tarihlerinde siz katılımcıları ile buluşmayı bekliyor.

Tam iki gün sürecek olan bu teknoloji serüveni; 7 Aralık 10:30’da başlayıp, 8 Aralık 17:00’da sosyal konuk oturumu ile sona erecek. Etkinliğe katılım gösterecek olan bazı firmalar ise şu şekilde: Innomaker, Sinbo, Renault Group, Sosyopix, Evreka, TUSAŞ vb. Etkinliğin medya sponsorluğunda ise bu sene Robimek yer alıyor.

Etkinliğe kayıt yaptırmak ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz kulübümüz internet sayfasını (www.ieeeiuc.com) ya da instagram sayfamızı (www.instagram.com/ieeeiuc) ziyaret edebilirsiniz.

#Cerrahpaşa Üniversitesi #Gelişen Teknoloji Günleri #GETEK21
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
9
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
İmsak 06:32
Güneş 08:02
Öğle 12:58
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir