Android uygulamalarında sizi bekleyen tehlikelere dikkat!
Android uygulamalarında indirdiğiniz uygulamalar masum mu? Cep telefonları ve uygulamaları hayatımızın ayrılmaz parçası. Geçtiğimiz günlerde Android uygulamalarının kötü amaçlı yazılımla nasıl ele geçirildiği ortaya çıktı.
Dünyada uygulamalar ile hayatın kolaylaştırılmaya çalışıldığı bir dönem yaşanıyor. Bir şeye ihtiyacımız olduğunda hemen uygulama mağazasında ilk sırada çıkana genellikle tıklanıyor. Ancak, çok ilgi gören foto editör, sanal klavye, hafıza temizliği gibi uygulamaların kötü amaçlı kullanıldığı belirlendi.
KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM GÖMÜLÜ UYGULAMALARDA 4 SİNSİ TAKTİK
Uygulamanın içerisine yerleştirilen kötü amaçlı bu uygulamalar bir kaç yol izliyor:
1. Algılanmasını ve kaldırılmasını zorlaştırmak için ana ekrandan gizliyor ya da başka bir ikon ile adını (SIM ToolKit gibi) değiştiriliyor. Böylece kullanıcı farketmiyor.
2. Vadedilen uygulama özellikleri (su hatırlatma gibi) çalışırken, gizlice çeşitli internet sitelerinde tıklama gerçekleştiyor.
3. Uygulama için ihtiyaç olmayacak (konum bilgisi alma, adres defterine ulaşma gibi) yetkiler alıyor.
4. Kullanıcı hesap bilgilerine (Facebook, Gmail gibi) ulaşıyor.
Android’de her türlü yetkiye sahip masum görünüşlü bu tür uygulamalar veri çalma, hesap ele geçirme, sosyal medyadan sizin adınıza paylaşım yapma, kripto para üretme benzeri birçok zararlı faaliyette bulunabilir, telefon üzerinden işlenebilecek suçlarla sizi suçlu durumuna getrebilir.
UYGULAMA İZİNLERİ BÖLÜMÜ PLAYSTORE’A GERİ GELİYOR
Geçtiğimiz haftalarda Playstore’da uygulama izinleri listesini kaldıran Google, kullanıcı geri bildirimlerinin ardından uygulama izinleri bölümünü yeniden getirileceğini açıkladı. Kullanıcılara bir uygulamanın veri toplama, işleme ve güvenlik uygulamalarının basitleştirilmiş bir özetini sunan yeni Veri güvenliği bölümününün yanı sıra, uygulamaların vaatlerini karşılayıp karşılayamama yeteneklerini görebilecek.
İNDİRİRKEN VERDİĞİNİZ İZİNLERE DİKKAT EDİN
Uygulama indirmeden önce açıklamaları okumanın önemini anlatan BeyazNet Siber Güvenlik ve Denetim Hizmetleri Grup Müdürü Eren Çiftci şöyle konuştu:
“Bir uygulamayı indirmeden sizden beklenen istekler ve izinleri iyi değelendirmelisiniz. Bir fotoğraf uygulamasının arka planda çalışmasına ya da sürekli sizi takip etmesine gerek olmadığı aşikardır. Sadece indirirken dikkatli olmak bile riski oldukça düşürür.”
İşte bazı tehlikeli yazılımlar
- Photo Editor: Beauty Filter
- Photo Editor: Retouch & Cutout
- Photo Editor: Art Filters
- Photo Editor - Design Maker
- Photo Editor & Background Eraser
- Photo & Exif Editor
- Photo Editor - Filters Effects
- Photo Filters & Effects
- Photo Editor : Blur Image
- Photo Editor : Cut, Paste
- Emoji Keyboard: Stickers & GIF
- Neon Theme Keyboard
- Neon Theme - Android Keyboard
- Cashe Cleaner
- Fancy Charging
- FastCleaner: Cashe Cleaner
- Call Skins - Caller Themes
- Funny Caller
- CallMe Phone Themes
- InCall: Contact Background
- MyCall - Call Personalization
- Caller Theme
- Caller Theme
- Funny Wallpapers - Live Screen
- 4K Wallpapers Auto Changer
- NewScrean: 4D Wallpapers
- Stock Wallpapers & Backgrounds
- Notes - reminders and lists
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
|İmsak
|04:14
|Güneş
|05:57
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:24
|Yatsı
|21:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016