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Akkuyu Nükleer, EIF-2022'nin Ana Partneri oldu

İstanbul, Energy is Future (Enerji Gelecektir) sloganıyla düzenlenen 15. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı EIF-2022’ye ev sahipliği yaptı. AKKUYU NÜKLEER A.Ş’nin ana partneri olduğu etkinlik, Türkiye'den enerji sektörünün önde gelenlerini ve 52 ülkeden sektör temsilcilerini bir araya getirdi. 

TEKNOLOJİ 24.10.2022, 11:13 Murat Aydın
Akkuyu Nükleer, EIF-2022'nin Ana Partneri oldu

İstanbul, Energy is Future (Enerji Gelecektir) sloganıyla düzenlenen 15. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı EIF-2022’ye ev sahipliği yaptı. AKKUYU NÜKLEER A.Ş’nin ana partneri olduğu etkinlik, Türkiye'den enerji sektörünün önde gelenlerini ve 52 ülkeden sektör temsilcilerini bir araya getirdi. 

EIF-2022'nin açılış töreni, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı ve Enerji Hukuku Uzmanı Av. Çiğdem Dilek ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Bosna Hersek Enerji Sektörü Bakan Yardımcısı Admir Softiç, Rosatom Bölge Başkan Yardımcısı ve "Rosatom - Orta Doğu ve Kuzey Afrika" Bölge Merkezi Direktörü Alexander Voronkov'un konuşmalarıyla başladı.

Alexander Voronkov konuşmasında, kongreyi düzenleyenlere ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na enerji sektörünün önde gelen temsilcileri arasında profesyonel bir diyalog platformu sağladıkları için teşekkür etti. Voronkov şunları söyledi: “Kongre, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleme sloganıyla düzenleniyor. Çalkantılı bir dünya ekonomisi ve küresel tüketim artışında, enerji sistemlerini dengeleyebilecek, piyasa dalgalanmalarını en aza indirebilecek ve karbon azaltma taahhütlerini yerine getirebilecek enerji kaynaklarına olan talep her zamankinden daha önemli. Nükleer enerji, sürdürülebilir ekonomik ve endüstriyel kalkınma için güvenilir bir dayanak, bir katalizör görevi üstlenerek bu talebe cevap veriyor.”

Rosatom ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş. temsilcileri, kongrenin iş programına da katıldılar. Kongrenin ayrı bir panel oturumu ise nükleer santral projeleri için tedarik zinciri yönetimine ayrıldı. Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Başkan Yardımcısı Oğuz Can’ın moderatör olduğu panelde sunumlar, Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED) Genel Müdürü Yusuf Ceylan, NDK Ekipman İmalat Denetim Grup Başkanı Yasin Çetin, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Uzmanı Hakan Hatipoğlu ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin tarafından yapıldı. Oturum, Akkuyu NGS için referans santral olan Novovoronej NGS-2'nin sanal turuyla başladı. Kongreye katılanlar, III+ nesil reaktörlerle çalışan nükleer santralin ana bölümlerini çevrimiçi olarak gördüler.

Denis Sezemin, Akkuyu NGS projesinin uygulanmasının mevcut durumuna değinerek, Türkiye'deki ilk nükleer güç santrali için ekipman tedariğine ilişkin şunları söyledi: "Türk şirketleri Akkuyu NGS projesinde çok aktif bir şekilde yer alıyor. Malzeme, ekipman ve hizmet tedariğinde farklı alanlarda yer alıyorlar. İnşaat sahasındaki yapı malzemelerinin çoğu Türk yapımıdır. Yerli üreticiler projenin ihtiyaçlarına yönelik beton karışımları, inşaat demiri, metal yapılar, su yalıtım malzemeleri, borular ve kablo ürünleri tedarik ediyorlar. Türk üreticiler, gerekli sertifikalara sahip olmaları koşuluyla havalandırma, ısı değişimi ve elektrik ekipmanları, pompalar, basınçlı kaplar ve çok daha fazlasını ana NGS tesisleri olan nükleer ve türbin adaları için tedarik edebilirler.”

Rosatom'un enerji depolama sistemleri için endüstri entegratörü olan TVEL Yakıt Şirketi'nin bir parçası olan RENERA Ticari Direktörü Dmitry Turchin, “Enerji Depolama Sistemi Üretimi ve Teknoloji Transferi” konulu bir sunumla “Şebekeden Son Kullanıcıya Enerji Depolama” panel oturumunda yer aldı. Rusatom Altyapı Çözümleri'nin bir parçası olan Dijital Platformlar ve Akıllı Şehir Çözümleri CEO'su Alexey Golubev ise Akıllı Şehir konseptiyle ilgili bir oturumda konuştu. 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'nin standı EIF-2022 fuar alanında faaliyet gösterdi. Standı ziyaret edenler, "VVER-1200 teknolojili NGS" adlı artırılmış gerçeklik mobil uygulamasına büyük ilgi gösterdiler. Uygulama ile Akkuyu NGS'nin interaktif 3D modeli görülebildi, nükleer güç santralinin ana tesisleri ve ekipman unsurları görselleştirildi ve NGS'nin çalışma prensipleri hakkında bilgi edinebildi.

Stantta ayrıca, AKKUYU NÜKLEER uzmanlarının İstanbul'daki liselerden fuara özel olarak davet edilen öğrencilere Akkuyu NGS projesi ve nükleer enerjinin Türkiye'nin teknolojik gelişimi için önemi hakkında bir sunum yaptığı bir konferans alanı da yer aldı. Dev ekranda Akkuyu NGS inşaat sahasında bir video turu yayınlandı ve Rusya'da eğitim görmüş Türk nükleer mühendisler tur rehberi olarak görev yaptı. Video turunun ardından stant görevlileri konuklara sorular sordu ve doğru cevap verenlere hediyeler dağıttı.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş satın alma uzmanları ayrıca, fuarın b2b’ye ayrılan bölümünde Akkuyu NGS projesinin potansiyel tedarikçileriyle satın alma prosedürleri ve tedarikçiler için gereklilikler hakkında 50'den fazla çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

#nükleer #akkuyu
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