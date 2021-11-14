banner314

banner325

Son Dakika

AFAD Acil mobil uygulaması afet anında rehber olacak

 İçişleri Bakanlığınca hazırlanan AFAD Acil mobil uygulaması afet dönemlerinde vatandaşların 112 hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlarken, üzerinden bulundukları bölgelere en yakın toplanma merkezlerine kolaylıkla yönlendirilecek.

TEKNOLOJİ 14.11.2021, 10:20 Murat Aydın
AFAD Acil mobil uygulaması afet anında rehber olacak

 İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD)’un da çalışmalarına destek verdiği “AFAD Acil” Mobil Uygulaması afet dönemlerinde vatandaşların 112 hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlarken, yoğunluk nedeniyle iletişimde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı olacak. Afet anlarında internet tabanlı uygulamaların kullanımının önemine değinen Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yürütme Kurulu Üyesi ve Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Ertuğrul, “AFAD Acil” mobil uygulamasının mobil iletişim alanına sunacağı faydalara dikkat çekti.

 İçişleri Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve afet anlarında kullanılması hedeflenen “AFAD Acil” mobil uygulaması Düzce Depremi’nin yıldönümü olan 12 Kasım 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açıldı. m-TOD üyesi mobil operatörlerin geliştirme sürecinde İçişleri Bakanlığı ile beraber çalıştığı ve tecrübelerini paylaştığı mobil uygulama ile, deprem ve sel gibi afet durumlarında vatandaşların 112 hizmetlerine daha kolay ulaşmaları ve önceden belirleyecekleri 10 kişiyle internet üzerinden haberleşmelerinin sağlanması hedefleniyor. 

AFAD Acil mobil uygulaması afet anında rehber olacak

Afet anlarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yönlendirilen yoğun çağrı trafiğinin mobil uygulama sayesinde akıllı hale gelmesinin ve acil yardım talep eden kullanıcılara ait büyük verinin işlenerek kullanılmasının ileri seviye bir hizmet olacağını ifade eden Ertuğrul, “Klasik çağrı merkezi hizmetlerinin kapasitelerinin yetişemediği anlarda aramaları cevapsız bırakmamak ve veriyi değerlendirmek afet anlarında kriz yönetimi için son derece etkili olacak. Afet durumunda acil yardımlaşma uygulaması ile bölgesel mesajlarla vatandaşlara kolaylıkla ulaşım sağlanacak. Uygulama, devletin afet yönetiminde vatandaş için bir nevi rehber olacak. Vatandaşlarımız, AFAD Acil mobil uygulaması üzerinden bulundukları bölgelere en yakın toplanma merkezlerine kolaylıkla yönlendirilecek. Uygulamanın kullanımı hayat kurtarıcı olacak” dedi.  

Afet anında veri kullanımı kritik

Afet anlarında gerek mesajlaşma gerekse de ses trafiğinin internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tolga Ertuğrul, şöyle devam etti: “Mevcut 4.5G altyapıları ile veri aktarımı hem daha kaliteli hem de sorunsuz şekilde sağlanabiliyor. Mobil iletişim sektörünün de katkısıyla Bakanlık tarafından geliştirilen uygulamanın mobil ve/veya sabit internet kullanılmasına uygun bir şekilde tasarlanmasını çok değerli buluyoruz. Uygulamanın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, aynı zamanda afete hazırlığın bir vatandaşlık görevi olduğu bilinciyle ve sorumluluğuyla bu uygulamanın geliştirme aşamasının bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Uygulamaya gerek duyulacak felaketlerden uzak olmayı temenni ediyor, herkesin AFAD Acil uygulamasını yüklemesini öneriyoruz.”  

Afet anında dikkat edilmesi gereken hususlar

 Yüksek trafik oluşumunu engellemek için özellikle ilk saatlerde telefonlar sadece acil aramalar için kullanılmalı,

Zorunlu olmayan kullanımlardan kaçınılmalı, zorunlu ise öncelikle kısa mesaj, e-mail veya sosyal medya üzerinden iletişim tercih edilmeli, ses araması sadece gerekli durumlarda yapılmalı ve olabildiğince kısa tutulmalı, 

Afet zamanında cep telefonu pil kullanım süresinin uzatılması için bazı öneriler;

Düşük güç modunun açılması,

Ekran parlaklığının kısılması,

Arka planda çalışan uygulamaların kapatılması (konum saptanmasını sağlayan uygulamalar hariç),

Anında iletişim gerekmediği durumlarda maksimum güç tasarrufu için uçak moduna alınması, 

Daha az güç tüketimi sağladığından hücresel bağlantıdan ziyade mümkün olduğunca Wi-Fi tercih edilmesi.

#AFAD #afet #İçişleriBakanlığı #112
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2021
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir