İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD)’un da çalışmalarına destek verdiği “AFAD Acil” Mobil Uygulaması afet dönemlerinde vatandaşların 112 hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlarken, yoğunluk nedeniyle iletişimde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı olacak. Afet anlarında internet tabanlı uygulamaların kullanımının önemine değinen Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yürütme Kurulu Üyesi ve Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Ertuğrul, “AFAD Acil” mobil uygulamasının mobil iletişim alanına sunacağı faydalara dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve afet anlarında kullanılması hedeflenen “AFAD Acil” mobil uygulaması Düzce Depremi’nin yıldönümü olan 12 Kasım 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açıldı. m-TOD üyesi mobil operatörlerin geliştirme sürecinde İçişleri Bakanlığı ile beraber çalıştığı ve tecrübelerini paylaştığı mobil uygulama ile, deprem ve sel gibi afet durumlarında vatandaşların 112 hizmetlerine daha kolay ulaşmaları ve önceden belirleyecekleri 10 kişiyle internet üzerinden haberleşmelerinin sağlanması hedefleniyor.

AFAD Acil mobil uygulaması afet anında rehber olacak

Afet anlarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yönlendirilen yoğun çağrı trafiğinin mobil uygulama sayesinde akıllı hale gelmesinin ve acil yardım talep eden kullanıcılara ait büyük verinin işlenerek kullanılmasının ileri seviye bir hizmet olacağını ifade eden Ertuğrul, “Klasik çağrı merkezi hizmetlerinin kapasitelerinin yetişemediği anlarda aramaları cevapsız bırakmamak ve veriyi değerlendirmek afet anlarında kriz yönetimi için son derece etkili olacak. Afet durumunda acil yardımlaşma uygulaması ile bölgesel mesajlarla vatandaşlara kolaylıkla ulaşım sağlanacak. Uygulama, devletin afet yönetiminde vatandaş için bir nevi rehber olacak. Vatandaşlarımız, AFAD Acil mobil uygulaması üzerinden bulundukları bölgelere en yakın toplanma merkezlerine kolaylıkla yönlendirilecek. Uygulamanın kullanımı hayat kurtarıcı olacak” dedi.

Afet anında veri kullanımı kritik

Afet anlarında gerek mesajlaşma gerekse de ses trafiğinin internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tolga Ertuğrul, şöyle devam etti: “Mevcut 4.5G altyapıları ile veri aktarımı hem daha kaliteli hem de sorunsuz şekilde sağlanabiliyor. Mobil iletişim sektörünün de katkısıyla Bakanlık tarafından geliştirilen uygulamanın mobil ve/veya sabit internet kullanılmasına uygun bir şekilde tasarlanmasını çok değerli buluyoruz. Uygulamanın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, aynı zamanda afete hazırlığın bir vatandaşlık görevi olduğu bilinciyle ve sorumluluğuyla bu uygulamanın geliştirme aşamasının bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Uygulamaya gerek duyulacak felaketlerden uzak olmayı temenni ediyor, herkesin AFAD Acil uygulamasını yüklemesini öneriyoruz.”

Afet anında dikkat edilmesi gereken hususlar

Yüksek trafik oluşumunu engellemek için özellikle ilk saatlerde telefonlar sadece acil aramalar için kullanılmalı,

Zorunlu olmayan kullanımlardan kaçınılmalı, zorunlu ise öncelikle kısa mesaj, e-mail veya sosyal medya üzerinden iletişim tercih edilmeli, ses araması sadece gerekli durumlarda yapılmalı ve olabildiğince kısa tutulmalı,

Afet zamanında cep telefonu pil kullanım süresinin uzatılması için bazı öneriler;

Düşük güç modunun açılması,

Ekran parlaklığının kısılması,

Arka planda çalışan uygulamaların kapatılması (konum saptanmasını sağlayan uygulamalar hariç),

Anında iletişim gerekmediği durumlarda maksimum güç tasarrufu için uçak moduna alınması,

Daha az güç tüketimi sağladığından hücresel bağlantıdan ziyade mümkün olduğunca Wi-Fi tercih edilmesi.