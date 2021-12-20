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2021'de Türkiye’de oyun satışları en yüksek seviyesini gördü

Türkiye’de oyun ve oyun içi satışlar 2021 yılında en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Satışlar 2020’de de bir önceki yıla göre %29 gibi beklenenin üstünde bir artış göstermiş ve ülkemizdeki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

TEKNOLOJİ 20.12.2021, 16:31 Murat Aydın
2021'de Türkiye’de oyun satışları en yüksek seviyesini gördü

85’i aşkın uluslararası oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un açıkladığı yıllık satış verilerine göre Türkiye’de oyun ve oyun içi satışlar 2021 yılında en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Satışlar 2020’de de bir önceki yıla göre %29 gibi beklenenin üstünde bir artış göstermiş ve ülkemizdeki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Her ay açıkladığı oyun satış raporlarıyla oyun sektörünün durumunu gözler önüne seren Türkiye’nin öncü oyun e-ticaret platformlarından oyunfor.com, 2021’in son günlerine yaklaşırken tüm bir yılın oyun ve oyun içi satış verilerini açıklayarak ülkemizde 2021 yılının sektör için nasıl geçtiğini anlamamıza olanak sağladı. Açıklanan veriler doğrultusunda 2021 yılında oyun satışları geçtiğimiz yıla göre %17’lik bir büyümeyle ülkemizdeki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Satışlar, 2020’de de bir önceki yıla göre %29 gibi beklenenin üstünde bir artış göstermiş ve ülkemizdeki en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu: ¨Malum olduğu üzere, pandemi şartlarından olumlu etkilenen nadir sektörlerden biri oyun sektörü oldu ve iki yıldır satışlar hem dünyada, hem de ülkemizde hiç olmadığı kadar yüksek bir ivme yakaladı. Bu iki senenin ardından, normalleşme süreci ile Türk lirasının yaşadığı hiper değer kaybı birleşince ülkemizde bu ivme yerini yavaşlamaya bıraktı. Oyunfor olarak 2021’in son aylarını, 2021’de ulaştığımız satış rakamlarının rehaveti ile değil, bu durumun bilinciyle, önümüzdeki süreç için hazırlık yaparak geçirdik. Şartlar ne olursa olsun yeni yılda da kullanıcılarımızın ve tüm sektörün yanında olmaya devam edeceğiz.¨ ifadelerini kullandı.

Yılın şampiyonu PUBG Mobile

Oyunfor’un yıllık oyun ve oyun içi satış verilerinden hareketle hazırlanan ‘2021’de en çok ciro yapan oyunlar’ listesinin ilk sırasını ünlü mobil battle royale oyunu PUBG Mobile alırken en çok ciro yapan ikinci oyun yine bir mobil battle royale oyunu olan Garena Free Fire oldu.

2021’de en çok ciro yapan 20 oyun:

1. PUBG Mobile
2. Garena Free Fire
3. Valorant
4. World of Warcraft
5. Call of Duty: Mobile
6. Counter-Strike: Global Offensive 
7. Cyberpunk 2077
8. Roblox
9. Resident Evil Village
10. League of Legends
11. FIFA 21
12. Football Manager 2021
13. Lords Mobile: Castle Clash
14. PES 2021
15. Mobile Legends: Bang Bang
16. Brawl Stars
17. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
18. Call of Duty: Warzone
19. Metin2
20. Battlefield 2042

Listede ünlü oyun yapım ve dağıtımcısı Riot Games’in espor arenasında yoğun ilgi gören oyunları League of Legends ve Valorant; Türk oyunseverlerin yıllardır vazgeçemediği World of Warcraft ve Metin 2 gibi kült MMORPG oyunları; FIFA, PES, FM gibi klasikleşen futbol oyunlarının yeni sürümleri ve beklentilerin altında kalarak tüm oyun dünyası tarafından sert eleştirilere maruz kalan Cyberpunk 2077 de bulunuyor.

Oyun satışlarının kategori olarak dağılımı:
 

                   2019   2020   2021

PC              %23     %18    %19

Konsol      %28     %27    %25

Mobil        %49     %55    %56 

Twitch’in yıldızları:  Elraenn ve Pqueen
Oyunfor.com’un yayıncılara destek verme amacıyla kurduğu Oyunforpay’in verilerine göre 2021 yılında en çok bağış alan kadın yayıncı Pelin Baynazoğlu (Pqueen), erkek yayıncı ise Tuğkan Gönültaş (Elraenn) oldu.

En çok bağış alan kadın yayıncılar:

1. Büşra Pelin BAYNAZOĞLU (Pquenn)

2. Gözde DEMİRAL (Miafitz)

3. İrem SAKMAR (ClumsyKitty)

4. Anna Deniz ŞAYLAN (annadeniz)

5. Eylül ADIGÜZEL (Eylul)

6. Elanur PAT (elanur)

7. Cansu ÖKTEM (AyuHere)

8. Beril SERGÜN (BerylVenus)

9. Duygu KÖSEOĞLU (dkoseoglu)

10. Merve Burcu DURAK (targetlocated)

En çok bağış  alan erkek yayıncılar:

1. Tuğkan GÖNÜLTAŞ (Elraenn)

2. Ahmet SONUÇ (Jahrein)

3. Ataberk Doğan

4. Kemal Can PARLAK (Kendine Müzisyen)

5. Barış CAN (Barış G.)

6. Ferit KARAKAYA (wtcN)

7. Cantuğ Özsoy (Unlost)

8. Mustafa YAVUZ (hazretiyasuo) 

9. Cem KARAKOÇ (Mithrain)

10. Tuna AKŞEN (pintipanda)

Oyun oynayan kadınların sayısı artıyor
Oyunfor.com’un açıkladığı yıllık satış verilerine göre kadınların oyunlara ilgisi her geçen yıl artıyor. Kadınlar 2019’da toplam oyun alışverişlerinin %18’ini gerçekleştirirken 2020’de bu oran %30’a, 2021’de ise %33’e çıktı.

Oyun satışlarının cinsiyete göre dağılımı:

                    2019    2020    2021     

Kadınlar     %18     %30      %33               

Erkekler     %82     %70     %67

Oyun satışlarının yaşa göre dağılımı:

                     2019    2020    2021

18-21 Yaş    %22     %11    %12           

21-30 Yaş    %46     %42    %45                   

   30+ Yaş     %32     %47    %43

Oyun satışlarının illere göre dağılımı:


        2019           2020          2021
1.     İstanbul      İstanbul    İstanbul
2.     İzmir           İzmir          Ankara            
3.     Ankara       Ankara       İzmir        
4.     Antalya      Bursa          Antalya       
5.     Bursa          Antalya      Bursa

#oyun
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