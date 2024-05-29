Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezlerine resmi yazı göndermeden, aşı reddi sisteme girilen ve henüz girilmemiş olan hastalar için ay sonuna sadece 2 gün kalmışken yeniden dilekçe doldurtulması talebinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Ay sonuna iki gün kala istenen bu çalışma, binlerce aşı evrak işlemi, binlerce sayfa kağıt ve binlerce kişiye ulaşmayı imkansız kılıyor.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, son günlerde yaşanan yazılım hatalarının ve güncellemelerinin aile hekimliği çalışanlarını ve hastaları ciddi şekilde mağdur ettiğini açıkladı.

Dr. Kandemir, “Aile hekimliğinde ilaç yazımından izlemlere, aşılara ve taramalara kadar her işlemimizi artık elektronik ortamda yapıyoruz. Bu durum hem aile hekimleri hem de hastalar için büyük bir kolaylık sağlaması gerekirken, Bakanlığın kullandığı yazılım sistemlerinden kaynaklanan hatalar ve güncellemeler nedeniyle mağduriyet yaşıyoruz” dedi.

YENİ BİR SORUN DAHA EKLENDİ!

Bakanlığın yazılım sisteminde yaptığı güncellemeden dolayı bir problem daha ortaya çıktı.

Dr. Kandemir, “Aşı reddi yapılmış, imzası alınmış ve bilgileri müdürlüğe sunulmuş hastalardan yeniden evrak düzenlememiz ve onları tekrar kurumlara çağırmamız beklendiği bildirildi. Sistemde hata varsa bile arşivlerden bunu onaylayabilecekken veya ay başında bilgilendirme yapılarak uygulamaya konulabilecekken kendi hatalarının faturasını masa başından hastalara ve aile hekimliği çalışanlarına kesmek kabul edilebilir bir durum değildir. Hastalar gelemezse veya ay bitmesine iki gün kalmışken hastalar çağrılamazsa ki mümkün görünmüyor, aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerinde kesinti yapılabilecek” şeklinde konuştu.

Bu tür sorunların ilk defa yaşanmadığını vurgulayan Dr. Kandemir, “Hastalarımıza reçete yazdığımız sistemden kaynaklanan aksamalar yüzünden bazen hastalarla 1-2 saati aşan süreler beklemek zorunda kalıyoruz. Rapor düzenlediğimiz başka bir sistemden kaynaklanan sms beklerken yine kapıda hastalarımız yığılıyor. Bu yüzyılda, teknoloji çağında işimizi kolaylaştırması gereken yazılım sistemleri aksaklıklar nedeniyle sıkıntı yaratıyor” dedi.

Dr. Kandemir, mevcut yazılım sistemlerinin acilen elden geçirilmesi ve aksamaların önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, “Hastalar da zaten yoğun şartlarda görev yapan aile hekimliği çalışanları da masa başındaki sistem hataları nedeniyle mağdur edilmemeli. Acilen çağa yakışan ve aksamayan yazılım sistemleri kurulmalı” çağrısında bulundu. Aile hekimliği çalışanları ve hastalar, Bakanlık'tan bu soruna kalıcı bir çözüm bulmasını bekliyor.