Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında Beyoğlu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Aşırı şeker tüketiminin insan sağlığı ve böbrekler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen farkındalık etkinliği, Beyoğlu Belediyesi desteğiyle Hasköy Parkı'nda gerçekleştirildi.

19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri; sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirildi. Programda sağlık mesajları oyun, müzik, egzersiz, resim ve kitaplarla eğlenceli bir deneyime dönüştürüldü.

ÇOCUKLAR SAĞLIKLI YAŞAMI OYUNLA ÖĞRENDİ

Sunuculuğunu İpek Tanrıyar'ın yaptığı etkinlik, müzik eşliğinde dans ve egzersizlerle başladı. Çocuklar, spor psikoloğu Eylem Şenkal eşliğinde günlük yaşamda uygulanabilecek hareketleri deneyimledi. Resim atölyesinde ise sağlıklı ve dengeli beslenme temalı çalışmalar yapıldı. Etkinlik alanında sergilenen resimlerle birlikte çocuklara gün boyunca; sağlıklı beslen, yeterli su iç, hareketli kal şu üç temel mesaj aktarıldı.

TBV Başkanı Timur Erk, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti. Erk, aşırı şeker tüketimi, paketli gıdalar ve şekerli içeceklerin sınırlandırılması gerektiğini vurgulayarak çocuklara 'Böbreklerini koru, dengen kaybetme' mesajını verdi. Erk, çocukluk döneminde edinilen doğru beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıklarının ilerleyen yıllarda obezite ve kronik hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

UZMANLARDAN PAKETLİ GIDA VE ŞEKER UYARISI

Etkinlikte konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, aşırı şeker tüketiminin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine değindi. Evliyaoğlu, paketli gıdalar ve meyve suyu gibi ürünlerde gizli şeker bulunduğunu belirterek, hazır ürünler yerine doğal besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Fazla şeker tüketiminin insülin direncine ve zamanla tip 2 diyabete yol açabileceğini ifade eden Evliyaoğlu, hareketli yaşamın bu riskleri azaltmada önemli olduğunu kaydetti. Dr. Diyetisyen Didem Güneş Kaya da ailelere sağlıklı ve dengeli beslenme ile böbrek sağlığının korunmasına yönelik öneriler sundu.

'60 İLDE EĞİTİM VERDİK'

TBV Eğitmeni ve 'Böbrek Dede' kitaplarının yazarı Ayşe Onat, çocuklarla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Onat, Türk Böbrek Vakfı'nın 2011'den bu yana yaklaşık 60 ilde ilk ve ortaokul öğrencilerine beslenme ve böbrek sağlığı eğitimi verdiğini hatırlattı. Onat, doğru alışkanlıkların erken yaşta kazandırılmasının çocukların sağlıklı bir ergenlik ve yetişkinlik dönemi geçirmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.