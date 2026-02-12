TBMM'de, Gazze'deki insani dramı konu alan 'Ümmetin İmtihanı: Gazze' Uluslararası Karikatür Yarışması eserlerinin sergisi açıldı. Sergide, 49 ülkeden 500'e yakın eserden seçilen yaklaşık 50 karikatür yer alıyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazze'deki insani kriz ve direnişi konu alan 'Ümmetin İmtihanı: Gazze' Uluslararası Karikatür Yarışması eserlerinin sergisi açıldı.

Açılışta konuşan TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Gazze'nin sadece ümmetin değil, tüm insanlığın imtihanı olduğunu söyledi. Turan, sergide 49 ülkeden sanatçıların 500'e yakın eser gönderdiğini ve jüri tarafından titizlikle seçilen 50 eserin yer aldığını belirterek, 'Sergide gördüğümüz manzara yüreklerimizi sızlatıyor, ancak insanlık ve değerlerimiz adına umut veriyor. Bir karikatürde binalar yıkılmış, ama toprak altında Gazze'yle atan bir kalp oluşmuş. Sanat, insan duygularını en güzel ifade eden araçtır ve bu eserler bir iyilik, insanlık ve vicdan davasının savaşçılarıdır' dedi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise serginin insanlığa ve eserlere hayırlı olmasını dileyerek, karikatürlerin gerçekleri yansıttığını ve sanatın güce değil hak ve hakikate hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Yapıcıoğlu, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani kriz ve ateşkese rağmen yaşanan ihlallere dikkat çekerek, 'Burada kalemler, güce değil gerçeğe yaslanmıştır. Sergilenen karikatürler yalnızca sanat eseri değil, susturulmak istenen bir hakikatin tanıklığıdır' ifadelerini kullandı.