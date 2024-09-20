Mutfakta sık yapılan hatalardan biri de tavuğu pişirmeden önce yıkamak. Bu alışkanlık, sağlıklı olduğunu düşünen pek çok kişi tarafından benimsenmiş olsa da uzmanlar, ciddi sağlık risklerine dikkat çekiyor.BURSA (İGFA) - Uzmanlara göre, tavuğun yıkanması esnasında mutfakta çapraz bulaşma riski artıyor. Zararlı bakteriler, su sıçramasıyla mutfak yüzeylerine, lavaboya veya diğer gıdalara bulaşabiliyor. Yıkanan tavuk, etrafında görünmez bir tehlike alanı oluşturuyor ve bu da ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor.

Çoğu kişinin tavuğu yıkadığını belirten uzmanlar tavuğun üzerinde bulunan zararlı bakterilerin, doğru ısıl işlem uygulanmadığı sürece canlı kalabileceğini, bu yüzden tavuğu yıkamak yerine iç sıcaklığının en az 75°C'ye ulaştığından emin olunmasının daha güvenli bir yöntem olduğunu söylüyor.

Çapraz bulaşmayı önlemek için mutfak hijyenine büyük özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar ellerin, mutfak tezgâhı, kesme tahtaları ve bıçaklar gibi malzemelerin her işlem sonrası iyice temizlenmesi gerektiği vurguluyor.