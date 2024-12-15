Son yıllarda, sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma adına gıda takviyelerine olan ilgi giderek artarken, bu takviyelerin yanlış ve bilinçsiz kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Açık, gıda takviyelerinin doğru şekilde kullanılması gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Açık, gıda takviyelerinin ilaç olmadığını vurgulayarak, "Gıda takviyeleri, normalde vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve diğer besin öğelerini almak için kullanılır. Ancak, bunların bilinçsiz kullanımı, bazı sağlık problemlerine yol açabilir" dedi.

Takviyelerin, özellikle sosyal medya ve influencerların etkisiyle çok yaygın bir şekilde kullanıldığını belirten Dr. Açık, "Pandemi dönemiyle birlikte insanlar, bağışıklıklarını güçlendirebilmek adına her türlü takviyeyi almaya başladılar. Ancak bu durum, bazı ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor" şeklinde konuştu.

‘SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN VERİLEN ÖNERİLERE KULAK ASILMAMALI’

Dr. Hasan Açık, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilerle gıda takviyelerinin gereksiz yere kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. "Doğru takviyeyi doğru kişi ve doğru zamanda alırsanız bir zararı yoktur. Ancak, kendi kendine yapılan yanlış kullanımlar, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" diyen Açık, şu örnekleri verdi:

Uzun süreli selenyum kullanımı, kemik iliği kanserine yol açabilir.

Aşırı C vitamini alımı, böbrek taşı ve ishal gibi sorunlara neden olabilir.

Yanlış magnezyum türevleri mide problemlerine yol açabilir.

Kan sulandırıcı etkisi olduğu için, kanama problemi olan kişilerde ciddi sağlık risklerine neden olabilir.

Aşırı dozda kullanımı, kan pıhtılaşmasını artırarak felç veya kalp krizi riskini yükseltebilir.

Bireylerin vitamin ve mineral takviyesi almadan önce bir uzmandan onay alması büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Açık, özellikle internet ve sosyal medya üzerinden yayılan bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, insanların sağlıklı kalma ve güzel yaşlanma isteği gibi psikolojik faktörlerin, gıda takviyesi kullanımını tetiklediğine dikkat çekti. Dr. Açık, "Birçok insan, sağlıklı kalmak ve yaşlanmayı ertelemek için bu takviyelere başvuruyor. Kendilerini araştırdıklarını ve sağlık okuryazarlıklarının yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ancak, sosyal medya ve influencerlar üzerinden yapılan tanıtımların çok doğru olamayabileceğini unutmamak gerekir. Bu kişiler, geride kalmama isteğiyle, bazen doğru veya yanlış olmasına bakmadan bu takviyeleri almaya başlıyorlar" diye konuştu.