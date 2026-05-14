Sanatçı Yılmaz Eneş'in ebru eserlerinden oluşan 'Suyun Kalbine Dokunmak' sergisi, Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nde açıldı. Geleneksel ebru sanatını günümüzle buluşturan sergi, kültürel mirası yaşatmayı amaçlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Geleneksel Türk Sanatlarının en zarif örneklerinden biri olan ebru sanatı, ''Suyun Kalbine Dokunmak'' adlı özel sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Göz Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, ebru sanatçısı Yılmaz Eneş'in katkılarıyla ziyaretçilere estetik ve manevi bir deneyim sundu.

Suyun yüzeyinde şekillenen renklerin uyumu, sanatın en doğal halini ortaya koydu. ''Suyun Kalbine Dokunmak'' sergisi, geleneksel ebru sanatının köklü geçmişini günümüz sanat anlayışıyla buluşturarak ziyaretçilerini suyun dinginliği ve renklerin ahengi içinde özel bir yolculuğa davet etti.

Sergide yer alan eserler; sabır, denge ve içsel huzurun sanatla buluştuğu özgün çalışmalardan oluşuyor. Ebru sanatının yalnızca görsel bir estetik değil, aynı zamanda ruhsal bir ifade biçimi olduğuna dikkat çeken sergi, kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sunmayı amaçlıyor.

Sanatçı Yılmaz Eneş, eserlerinde suyun taşıdığı hareketi ve duyguyu özgün yorumlarla yansıtırken, konuklara her desenin içinde saklı farklı bir hikaye sunuyor.

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü hissettirecek 'Suyun Kalbine Dokunmak' sergisi, Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilir.