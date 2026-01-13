Diş fırçalama yalnızca ağız sağlığı değil, genel sağlık için de kritik bir alışkanlık. Çocukların bu rutini kazanmasında ailelerin rol model davranışları belirleyici oluyor.

İSTANBUL (İGFA) - Çocuklarda diş tedavisi gerekliliğinin bebeklik dönemine kadar indiğine dikkat çeken Demir, diş fırçalamanın 'opsiyonel bir gündelik aktivite değil, diş tedavilerinin ilk adımı' olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Ortalama 2,5-3 yaşlarında tamamlanan 20 süt dişinin, düzenli fırçalanmadığı takdirde çürük ve ileri düzey diş enfeksiyonları açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmasında ebeveyn davranışlarının etkili olduğunu ifade eden Demir, çocukların anne ve babalarıyla birlikte yaptıkları aktivitelerde daha istekli olduklarını aktardı. Ebeveynlerin diş fırçalamayı eğlenceli bir rutin olarak sergilemesinin, çocuğun bu alışkanlığı benimsemesine ve sürdürmesine katkı sağladığını dile getirdi.

İlk süt dişlerinin genellikle 6-12. aylar arasında çıktığını belirten Demir, bu dönemde diş fırçalamaya başlanması gerektiğini ifade etti. 3 yaşına kadar pirinç tanesi, 3-6 yaş arasında ise bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanılması gerektiğini; dişlerin günde iki kez fırçalanmasının ve bu sürecin ortalama 12 yaşına kadar ebeveyn kontrolünde sürdürülmesinin önemini vurguladı.