Edirne'nin Keşan ilçesinde yetenekli genç bir sanatçının azim ve başarı dolu hikayesine tanıklık ediyor. 2013 yılında ailesiyle birlikte Suriye'den Keşan'a göç eden ve eğitimine burada devam eden Zeynep El Abuş, kişisel resim sergisiyle sanatseverleri derin bir yolculuğa çıkardı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kız Meslek Lisesi) 9. sınıf Moda Tasarımı öğrencisi Zeynep El Abuş, ilk kişisel resim sergisi Müze Keşan Sergi Salonu'nda açtı.

Genç yeteneğin karakalem, akrilik ve dijital çalışmalarından oluşan sergisi büyük beğeni topladı.

2013 yılında Suriye'den Keşan'a gelen 4 çocuklu bir ailenin ilk kız çocuğu olan Zeynep El Abuş, sanatla örülü yaşam hikayesini eserleriyle taçlandırdı. Açılış törenine; Keşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenci arkadaşları ve çok sayıda Keşanlı vatandaş katıldı.

9 Haziran 2009 Halep doğumlu olan Zeynep, ilköğrenimini Keşan Kurtuluş İlkokulu ile Ali Kale ve Kardeşleri Ortaokulu'nda tamamladı. Resme olan tutkusu 8 yaşında başlayan genç sanatçı, karakalemi 'rengin yokluğunda duygunun en çıplak hali' olarak tanımlıyor. Gelecekte profesyonel bir stilist olmayı hedefleyen Zeynep, resim sanatını kendisini ifade etmenin en etkili yolu olarak görüyor.

Zeynep El Abuş'un iç dünyasının yansıması olan ve ışıkla gölge arasındaki hikayelerin izini süren bu anlamlı sergi, 21 Mayıs 2026 Perşembe gününe kadar Müze Keşan Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.