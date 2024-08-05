Antalya Kumluca Özel diş laboratuvarında diş teknisyenliği yapan Hüseyin Kızılkaya, kendisine her gün adres soran vatandaşlardan bıktı. Onlarca kişinin adres sorusuna maruz kalan Diş Teknisyeni bu soruna bir çözüm buldu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca’da 13 yıldır diş Teknisyenliği yapan Hüseyin Kızılkaya iş yerinin iş hanının ilk katında olması nedeniyle gün içinde birçok insanın adres sorusuna maruz kalıyor.

Kızılkaya, işyerine gelip kendisine vergi dairesi, maliye, halk eğitim merkezi, Şoförler odası, Esnaf Odası gibi yerlerin adresini soran vatandaşların işine engel olması nedeniyle kapıya bir yazı astı. “Danışma (Adres Sorma) Ücretlidir” yazan bilgi notunda ücretin KDV Dahil 10,00 Lira olduğu yazılı bir kağıt yapıştıran Kızılkaya, "Bu şekilde çözüm buldum" dedi

“MERDİVENDEN ÇIKAN DİREKT GELİP BANA SORUYOR TABELAYI OKUMUYOR”

Hüseyin Kızılkaya, ”Yıllardır esnafım. Laboratuvarımda çalışıyorum. İşim dikkat gerektiren bir iş, insanlar adres soruyor. İşime mi bakayım, adres mi tarif edeyim derken böyle bir şey yapalım dedik. Herkes beğendi.” dedi.