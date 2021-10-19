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Sultangazi'de Muhtarlar 'Gelecek'le buluştu

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanlığı Muhtarlar Gününü Kutladı. Sultangazilu muhtarlarla birlikte Muhtarlar Derneği Başkanı Esentepe Mahalle Muhtarı Haydar Polat ve Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin'in de katıldığı buluşmadı muhtarların sorunları da dile getirildi.

SULTANGAZİ 19.10.2021, 15:47 20.10.2021, 13:29 Murat Aydın
Sultangazi'de Muhtarlar 'Gelecek'le buluştu
Gelecek Partisi, Sultangazi'de Muhtarlarla buluştu
Gelecek Partisi, Sultangazi'de Muhtarlarla buluştu

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanlığı Muhtarlar Gününü Kutladı.  Sultangazilu muhtarlarla birlikte  Muhtarlar Derneği Başkanı Esentepe Mahalle Muhtarı Haydar Polat ve Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin'in de katıldığı buluşmadı muhtarların sorunları da dile getirildi. Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan öncülüğünde yapılan organizasyona muhtarların yoğun katılımı dikkat çekti. Gelecek Partisi Sultangazi İlçe teşkilatı  19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Balo Cafe'de muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin'in de katıldığı programda muhtarlara günün önemine ilişik hediye takdim edildi.

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanlığı 19 Ekim Salı günü Muhtarlar günü dolayısıyla Saat 10.30’da Sultançiftliği Merkez Cami Karşısı Balo Cafe'de kahvaltı programı düzenlendi. İlçe Başkanı Ramazan Altan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin, 2008 yılında resmi kurucu Muhtarlar ve mevcut görev başında olan muhtarlar katıldı. Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan, yaptığı konuşmada muhtarlar gününü kutladı. Altan Muhtarları çalışmalarından dolayı kutladı. 

Kahvaltı'da muhtarların günün kutlayan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, kısa bir konuşma yaptı. Şahin; “ Tüm muhtarlarımıza halkımıza verdikleri özverili hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarken kurucu muhtarlarımıza uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Ebediyete göç etmiş muhtarlarımıza Allahtan rahmet diliyorum, görevi başında vatandaşımıza hizmet etmek için çalışan muhtarlarımıza sağlık ve afiyetler diliyorum. Bizim iktidarımızda muhtarların tüm sorunları çözülecek, üzerlerindeki ekonomik yük kalkacaktır.” dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlar, görevleriyle ilgili yasal düzenlemeleri dile getirerek, kima bağlı olduklarının bilinmesi gerektiğini dile getirdi. Bir sorunu , Kaymakamlığa iletttiklerinde, belediyeye yönlendirildiklerini, belediye gittiklerinde başka bir sorunla karşılaştıklarını dile getiren muhtarlar yasal düzenlemelerin net olması gerektiğine dikkat çekti. 

Muhtarlar ucretlerinin de artırılması gerektiğine dikkat çektiler.Ekonomisi düzgün olan muhtarl için problem olmayacağını, ancak sadece muhtarlık hizmeti verip gelirinin de sadece aldığı para olması durumunda bir muhtarın geçinmesinin mümkün olmayacağı vurgulandı. 

#Gelecek Partisi #Sultangazi #Muhtarlar Günü
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