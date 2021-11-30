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Sultangazi Belediyesi Fırtınaya Karşı Teyakkuzda

İstanbul'u vuran fırtına nedeniyle Sultangazi Belediyesi, çalışmalarını gece-gündüz demeden aralıksız olarak sürdürüyor. Fırtınanın yol açtığı aksaklıklara anında müdahale eden ekipler, yüzlerce sorunu çözüme kavuşturdu.

SULTANGAZİ 30.11.2021, 20:12 Murat Aydın
Sultangazi Belediyesi Fırtınaya Karşı Teyakkuzda

İstanbul genelinde devam eden şiddetli fırtına Sultangazi’de de yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşların yaşayabileceği sorunlara karşı ilgili tüm birimlerini teyakkuza geçiren Sultangazi Belediyesi, çalışmalarını gece-gündüz demeden aralıksız olarak sürdürüyor. Fırtınanın yol açtığı aksaklıklara anında müdahale eden ekipler, yüzlerce sorunu çözüme kavuşturdu.

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli fırtına, Sultangazi’de de yer yer aksaklıkların yaşanmasına neden oluyor. Sultangazi Belediyesi, vatandaşların bu durumdan mümkün olan en az seviyede etkilenmesi amacıyla ilgili tüm birimlerini teyakkuza geçirdi.

Hazırlıklar Fırtına Daha Başlamadan Tamamlandı

Sultangazi Belediyesi, meteoroloji uzmanlarının fırtına uyarısının ardından hemen hazırlıklarına başladı. Zabıta, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçerek, fırtına henüz başlamadan hazırlıklarını hızlı bir biçimde tamamladı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de, vatandaşların ihbar ve şikâyetlerinin ilgili birimlere hızlıca iletilmesi konusunda gerekli koordinasyonu sağladı.

Mobil Ekipler Sürekli Devriye Geziyor

Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetleri dikkatle takip eden ekipler yaşanan sorunlara anında müdahale etti. Bununla birlikte olası sorunlara karşı acil müdahale amacıyla oluşturulan mobil ekipler, sahayı sürekli tarayarak ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları yerinde tespit etti ve hızlıca çözüme kavuşturdu.

Yüzlerce Sorun Çözüme Kavuşturuldu

Fırtınanın Sultangazi’de etkisini göstermesiyle vatandaşlar, 444 23 32 numarasıyla belediyenin Çözüm Merkezi’ne ulaşarak yüzlerce ihbar ve şikâyette bulundu. Yaşanan olumsuzluklara karşı üst seviyede bir koordinasyonla hareket eden ekipler; çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, kiremit ve moloz dökülmeleri, yol kapanmaları gibi yüzlerce sorunu çözüme kavuşturdu. Fırtınanın yol açabileceği sorunlara karşı gece-gündüz teyakkuzda olan Sultangazi Belediyesi, fırtınanın etkileri sona erene kadar mücadelesini yoğun biçimde sürdürmeye devam edecek.

#Sultangazi #fırtına #SultangaziBelediyesi
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