Kastamonulular Siyez Festivali, Sultangazi’de başladı

Sultangazi Belediyesi, Türkiye’nin yöresel zenginliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Sultangazi Kastamonu Yöresel Günleri Siyez Festivali bugün düzenlenen törenle başladı. Festivalin açılışında 12 bin yıldan bu yana hiçbir genetik bir değişeme uğramamış olan siyez buğdayından yapılan lezzetli pilav vatandaşlara dağıtıldı.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ürünlerini ve kültürel etkinliklerini vatandaşlarla buluşturuyor. Sultangazi Belediyesi, bu kez de Siyez Festivali ile Kastamonu bölgesinin yöresel zenginliklerine ev sahipliği yapıyor.

Festivalin açılış programına AK Parti MYK Üyesi ve KASİAD eski Başkanı Mehmet Umur, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Sultangazi eski Belediye Başkanı Cahit Altunay, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, KASDER Genel Başkan Vekili Kubilay Salihvatandaş, KASDER Sultangazi Şube Başkanı Salih Dursun, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

‘Sultanşehir’de hep beraber kardeşçe yaşıyoruz’

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılış programında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Yöresel günler ilçe belediyelerinin ihmal etmemesi gereken etkinlikler. Bu çerçevede hemşehrilerimizle bir araya gelerek, burada hizmet üretmeleri için büyük gayret gösteriyoruz. Bu etkinliklerimize Malatya günleri ile başladık ve Arapgir üzümünü tanıttık. Bugün de, Kastamonulu kardeşlerimizle Siyez Festivali’nde bir aradayız. Sultangazi, Anadolu ile bağını kesmemiş insanlarımızın dostça, kardeşçe, muhabbet içerisinde bir arada yaşadığı bir coğrafya. Tatil için hala memleketine giden, akrabalık ilişkilerinin oldukça yoğun olduğu insanların bulunduğu bir coğrafya. Esasında Anadolu’nun vefakar ve cefakar insanlarının bir yansıması. Bu güzel ilçemizde, Sultanşehir’de hep beraber huzur içinde, kardeşçe yaşıyoruz. Binlerce yıllık bir medeniyetin bakiyesi olarak, bundan sonra da bu medeniyetin yaşaması için elimizden gelen bütün gayreti inşallah göstereceğiz.” dedi.

Uğur Mumcu Mahallesi’ne Şerife Bacı Kültür Merkezi

Uğur Mumcu Mahallesi’nde yapımı devam eden kültür merkezine Kurtuluş Savaşı’nın Kastamonulu kadın kahramanı Şerife Bacı’nın adının verileceği müjdesini veren Başkan Dursun, “Kastamonu Çatalzeytin bizim kardeş belediyemiz. Belediye seçimlerinden sonra ilk olarak Çatalzeytin’e gittik. Nasrullah Camisi’ni ve Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etme imkanı bulduk. Destansı bir mücadelenin verildiği güzel topraklarda Kurtuluş Savaşı’mızın kadın kahramanı Şerife Bacı’nın torunlarını tanıdık. Bu kahramanlarımızın evlatlarıyla bu meydanda birlikte olduğumuz için mutlu ve huzurluyuz. Buradan şu güzel mesajı da vermiş olalım. Şerife Bacı, Kastamonulu kardeşlerim ve bizler için çok önemli. Uğur Mumcu Mahallemizde bitirmek üzere olduğumuz kültür merkezimize inşallah Şerife Bacı’nın ismini vereceğiz. Şerife Bacı Kültür Merkezi adıyla burayı hem Sultangazili hem de Kastamonulu hemşehrilerimize emanet edelim ve o büyük kahramanın ismini de burada yaşatalım istiyoruz. Güzel bir festival olması dileklerimle hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum.” diye konuştu.

‘Sultangazi Belediyesi, sel felaketinde Kastamonu için seferber oldu’

Sultangazi Belediyesi’nin sel felaketi sırasında Kastamonu için seferber olduğuna dikkat çeken AK Parti MYK Üyesi Mehmet Umur, şunları söyledi: “Kastamonu Çatalzeytin’le ‘Kardeş Belediye’ olan Sultangazi Belediyesi uzun yıllardan beri Kastamonu ile özdeşleşmiştir. 11 Ağustos’ta yaşadığımız Bozkurt merkezli sel felaketinde 3 vilayetimizde yaklaşık 80 kardeşimiz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Huzurlarınızda hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu süreçte özellikle Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun ve ekibi olmak üzere İstanbul’daki tüm belediyeler Kastamonu Bozkurt için seferber oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Ben her zaman şunu ifade ederim; ‘Kastamonulu olmak ayrıcalıktır’. Kastamonulular samimiyetiyle, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla toplumda her zaman karşılığı olan insanlardır. Kentimizin değerleri olan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin, Şerife Bacı’nın torunları olmaktan gurur duyuyoruz. Kastamonu demografik olarak İstanbul’da ikinci sırada yer alıyor. Bir milyona yakın bir nüfusa sahip. Bu tip etkinliklerde hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Bu organizasyonda başta Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun olmak üzere hemşehrimiz Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve ekibine, ayrıca tüm emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum.”

‘Kastamonular, kaynaşma açısından çimento vazifesi görür’

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve eski Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise şöyle konuştu: “Çanakkale’de ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasında öncü kuvvetlerini göndererek birçok şehit vermiş Kastamonulu kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. İstanbul’da Kastamonuluların ciddi bir nüfusu var. İstanbul’daki en büyük eksikliğimiz illerimizi gereği kadar tanımamaktan geçer. Bu açıdan bu etkinliklerimizin illerimizi tanımada büyük önemi var. Her ilimiz bizim için değerli. Her ilimizin kendine has özellikleri, kendine has karakteristik bir yapısı var. Ama kaynaşma açısından Kastamonuluların çimento vazifesi gördüğünü söyleyebilirim. Her zaman proje ve fikir üretip katkı sunarlar. Ekmeğini defalarca yediğimiz siyezden fevkalade tat aldık, bu kültürümüzün yaşatılmasında emeği geçen herkese bir kere daha teşekkür ediyorum.”

‘Siyez buğdayı 12 bin yıldır hiçbir genetik değişikliğe uğramadı’

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ise konuşmasında şunları söyledi: “Siyez buğdayı 12 bin yıllık bir tohum çeşidi. Göbeklitepe’de ortaya çıkan verilere göre insanoğlunun tarımını yaptığı ilk buğday çeşidi. Bu buğday 12 bin yıldır genetiği değiştirilmeden, herhangi bir değişikliğe uğramadan bugünlere kadar yaşatılıp getirilebilen tek buğday çeşidi. Bu tohumu bugünlere kadar getirdik ve burada size tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler bu kültürü geçmişimizden devraldık. Bizden sonraki nesillere bu değerimizi aktarmak gibi büyük bir sorumluluğumuz var. Bu manada göreve geldiğimiz günden beri ciddi çalışmalar yürütüyoruz. İşadamlarımızı siyez buğdayına yatırım yapmaya davet ediyorum. Sözlerime son verirken başta bu alanı bize tahsis eden çok değerli Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun ve ekibine, ayrıca KASDER ailesine teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Dursun ve protokol üyeleri vatandaşlara lezzetiyle dikkat çeken siyez pilavı dağıttı. Daha sonra standları gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dursun ve beraberindekiler yöresel ürünlerin tadına baktı. Ayrıca Kastamonu’da yaşanan sel felaketinden fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Kastamonu'ya ait birbirinden güzel yöresel ürünlerin stantlarda sergilendiği festivalde her akşam yerel sanatçıların katılacağı konserler ve etkinliklere yer verilecek. Festival kapsamında ayrıca 4 Kasım Perşembe akşamı sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutulacak. Siyez Festivali, 7 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.