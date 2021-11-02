Ekin Uzunlar'a Sultangazililerden yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Sultanşehir Gençlik Fest, dolu dolu geçen üç günün ardından

Karadeniz ezgileri seslendiren genç sanatçı Ekin Uzunlar’ın konseri ile sona erdi. Başarılı sanatçı

Ekin Uzunlar’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiği konsere gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği birçok etkinliğe sahne olan

Sultanşehir Gençlik Fest, Ekin Uzunlar Konseri ile tamamlandı. Yüzlerce kitaba ve sevilen yazarların

imza gününe ev sahipliği yapan Kitap Fuarı, kıran kırana geçen 3x3 Basketbol Turnuvası, Playstation

Kapışması, heyecanın doruğa çıktığı Akrobasi Gösterileri ve daha birçok etkinlikle gençlere dolu dolu bir

festival armağan eden Sultangazi Belediyesi, böylece bu güzel festivale yakışır bir final yapmış oldu.

Konser programına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti

Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı,

AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan

Öztürkmen ve Mustafa Birinci, Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Sultangazili gençler, başarılı sanatçı

Ekin Uzunlar’ı dinlemek için konser alanını doldurdu.



Sultanşehir Gençlik Fest’e Muhteşem Final

Gençlerin yoğun tezahüratı eşliğinde sahneye gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman

Dursun, ilk olarak 3x3 Basketbol Turnuvası’nın kazanan takımlarına ödüllerini vererek, genç oyuncuları

tek tek tebrik etti. Konseri dinlemeye gelen gençlere hitap eden Başkan Dursun şöyle konuştu: “Kitap

fuarıyla, sporla, oyunlarla genç kardeşlerimiz festivalde çok eğlendiler. Gençler, Ekin Uzunlar konserini

uzun zamandır istiyordu. Biz de, ‘Siz kimi istiyorsanız onu getirmeye gayret edeceğiz.’ dedik. Bugün de

finali, Ekin Uzunlar ile yapıyoruz.”

‘Gençlerin bizim nazarımızdaki yeri başkadır’

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Dursun, sözlerine şöyle devam etti: “Gençlerin

bizim nazarımızdaki yeri başkadır. Gayretimiz hep sizler için. Bizlere soruyorsunuz: Konserler olacak mı?

Elbette olacak. Eğitimin daha iyi olmasını, kültür ve sanat faaliyetlerinin daha fazla olmasını istiyorsunuz.

Bunu istemek hakkınız. Bizler, sizin için her şeyin en iyisini sağlamak üzere gayret etmeye devam

edeceğiz. Gençlik ve Spor Kulübümüzde yetişen gençlerimiz; güreşte, karatede ve diğer spor dallarında

bizleri çok gururlandıran başarılara imza atıyorlar. Kulübümüze en güçlü desteği vererek, güreş ve

karatenin yanı sıra okçulukta, yüzmede, voleybolda, basketbolda ve diğer spor dallarında, gelecekte

ülkemizi ve Sultangazimizi en başarılı bir şekilde temsil edecek milli şampiyonları yetiştiriyoruz. Ayrıca

ilçemizdeki amatör spor kulüplerinin de belediye olarak yanındayız. Yaz Spor Okullarımız ve Spor

Akademilerimizle gençlerimiz, yılın dört mevsiminde de sporla buluşuyor. Sporun yanı sıra eğitim

alanında da gençlerimize destek oluyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız okullarla

gençlerimiz daha iyi imkânlarda eğitim alacaklar. Sultangazi Eğitime Destek Akademimiz (SEDA), LGS

ve YKS’de Türkiye’nin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. İlçemizin dört bir yanına

kazandırdığımız hizmet tesislerimizde gençlerimiz; güreşten yüzmeye, e-spordan okçuluğa birçok alanda

kendilerini yetiştirme imkânı buluyorlar. Ayrıca yine hizmet tesislerimizde bulunan kütüphanelerle ve

mahallelerimize kazandırdığımız Kitap Kafelerimizle gençlerimiz, şık ve ferah ortamlarda kitap okuma ve

ders çalışma imkânı buluyorlar. Elbette kültür ve sanatsız olmaz. Sultanşehir Gençlik Fest gibi

Uğur Mumcu Mh. Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi- İST.

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projelerimizin yanı sıra; Güneydoğu Anadolu Turu, Bosna Hersek Turu gibi kültür turlarımız; Tuzla

Gençlik Kampı, Kefken Gençlik Kampı, Bolu Gençlik Kampı gibi doğayla iç içe kamplarımız; Murat

Kekilli, Bilal Sonses gibi sevilen sanatçıları ağırladığımız konserlerimizle siz pırıl pırıl gençlerimizin

yanında olmayı sürdüreceğiz. Sizin mutluluğunuz bizim için çok önemli.”

Sultangazi’nin Bayrak Hassasiyeti

50. Yıl Mahallesi’ndeki hizmet binasının yıkımı esnasında belediye ekiplerinin binada unutulan Türk

Bayrağı’na gösterdikleri hassasiyeti anımsatan Başkan Dursun, “50. Yıl Mahallemizdeki eski ve riskli

durumdaki hizmet binasını yıkıyoruz. Yerine, vatandaşlarımıza çok daha üstün imkânlarla hizmet sunacak

şık bir hizmet tesisi inşa edeceğiz. Orada devam eden yıkım işlemleri esnasında, ekiplerimiz binada

unutulmuş bir Türk Bayrağı gördüler. Bunun üzerine hemen, büyük bir hassasiyetle bayrağı bulunduğu

yerden aldılar. İş makinesiyle o bayrağı oradan almak kolay değildir. Fakat kardeşimiz ‘bayrak inmez’

dedi ve bayrağı oradan hassasiyetle aldı. İşte Sultangazi’nin hassasiyeti budur.”

‘Bir olursak, beraber olursak mutlu oluruz’

Sultangazi’nin, devletine ve milletine bağlı, güzel insanların yaşadığı bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan

Dursun, sözlerini şöyle tamamladı: “Şu gerçek daima aklımızın bir köşesinde yer almalı: Bizler, dışa

bağımlı olmadan, huzur içinde yaşayabiliyorsak bu, devletimizin gücü sayesindedir. Bizler bir olursak,

beraber olursak güçlü oluruz, mutlu oluruz. Sultangazi, bunun en güzel yaşandığı bir ilçe. Sizlerde de ben

o ışığı görüyorum. Bizler sizin mutluluğunuz için hep birlikte olacağız, hep sizin için çalışacağız.”

Başkan Dursun’un konuşmasının ardından sevilen sanatçı Ekin Uzunlar, birbirinden güzel şarkılarını

Sultangazililer için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce genç, büyük bir coşkuyla sanatçıya eşlik etti.