banner314

banner325

Son Dakika

Ekin Uzunlar'a Sultangazililerden yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Sultanşehir Gençlik Fest, dolu dolu geçen üç günün ardından Karadeniz ezgileri seslendiren genç sanatçı Ekin Uzunlar’ın konseri ile sona erdi. Ekin Uzunlar’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiği konsere gençlerin ilgisi yoğun oldu.

SULTANGAZİ 02.11.2021, 07:28 Murat Aydın
Ekin Uzunlar'a Sultangazililerden yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Sultanşehir Gençlik Fest, dolu dolu geçen üç günün ardından
Karadeniz ezgileri seslendiren genç sanatçı Ekin Uzunlar’ın konseri ile sona erdi. Başarılı sanatçı
Ekin Uzunlar’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiği konsere gençlerin ilgisi yoğun oldu.
Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği birçok etkinliğe sahne olan
Sultanşehir Gençlik Fest, Ekin Uzunlar Konseri ile tamamlandı. Yüzlerce kitaba ve sevilen yazarların
imza gününe ev sahipliği yapan Kitap Fuarı, kıran kırana geçen 3x3 Basketbol Turnuvası, Playstation
Kapışması, heyecanın doruğa çıktığı Akrobasi Gösterileri ve daha birçok etkinlikle gençlere dolu dolu bir
festival armağan eden Sultangazi Belediyesi, böylece bu güzel festivale yakışır bir final yapmış oldu.
Konser programına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti
Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı,
AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan
Öztürkmen ve Mustafa Birinci, Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Sultangazili gençler, başarılı sanatçı
Ekin Uzunlar’ı dinlemek için konser alanını doldurdu.


Sultanşehir Gençlik Fest’e Muhteşem Final
Gençlerin yoğun tezahüratı eşliğinde sahneye gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun, ilk olarak 3x3 Basketbol Turnuvası’nın kazanan takımlarına ödüllerini vererek, genç oyuncuları
tek tek tebrik etti. Konseri dinlemeye gelen gençlere hitap eden Başkan Dursun şöyle konuştu: “Kitap
fuarıyla, sporla, oyunlarla genç kardeşlerimiz festivalde çok eğlendiler. Gençler, Ekin Uzunlar konserini
uzun zamandır istiyordu. Biz de, ‘Siz kimi istiyorsanız onu getirmeye gayret edeceğiz.’ dedik. Bugün de
finali, Ekin Uzunlar ile yapıyoruz.”
‘Gençlerin bizim nazarımızdaki yeri başkadır’
Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Dursun, sözlerine şöyle devam etti: “Gençlerin
bizim nazarımızdaki yeri başkadır. Gayretimiz hep sizler için. Bizlere soruyorsunuz: Konserler olacak mı?
Elbette olacak. Eğitimin daha iyi olmasını, kültür ve sanat faaliyetlerinin daha fazla olmasını istiyorsunuz.
Bunu istemek hakkınız. Bizler, sizin için her şeyin en iyisini sağlamak üzere gayret etmeye devam
edeceğiz. Gençlik ve Spor Kulübümüzde yetişen gençlerimiz; güreşte, karatede ve diğer spor dallarında
bizleri çok gururlandıran başarılara imza atıyorlar. Kulübümüze en güçlü desteği vererek, güreş ve
karatenin yanı sıra okçulukta, yüzmede, voleybolda, basketbolda ve diğer spor dallarında, gelecekte
ülkemizi ve Sultangazimizi en başarılı bir şekilde temsil edecek milli şampiyonları yetiştiriyoruz. Ayrıca
ilçemizdeki amatör spor kulüplerinin de belediye olarak yanındayız. Yaz Spor Okullarımız ve Spor
Akademilerimizle gençlerimiz, yılın dört mevsiminde de sporla buluşuyor. Sporun yanı sıra eğitim
alanında da gençlerimize destek oluyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız okullarla
gençlerimiz daha iyi imkânlarda eğitim alacaklar. Sultangazi Eğitime Destek Akademimiz (SEDA), LGS
ve YKS’de Türkiye’nin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. İlçemizin dört bir yanına
kazandırdığımız hizmet tesislerimizde gençlerimiz; güreşten yüzmeye, e-spordan okçuluğa birçok alanda
kendilerini yetiştirme imkânı buluyorlar. Ayrıca yine hizmet tesislerimizde bulunan kütüphanelerle ve
mahallelerimize kazandırdığımız Kitap Kafelerimizle gençlerimiz, şık ve ferah ortamlarda kitap okuma ve
ders çalışma imkânı buluyorlar. Elbette kültür ve sanatsız olmaz. Sultanşehir Gençlik Fest gibi

Uğur Mumcu Mh. Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi- İST.
Tlf: (212) 459 35 70 Faks:459 35 72 [email protected]

projelerimizin yanı sıra; Güneydoğu Anadolu Turu, Bosna Hersek Turu gibi kültür turlarımız; Tuzla
Gençlik Kampı, Kefken Gençlik Kampı, Bolu Gençlik Kampı gibi doğayla iç içe kamplarımız; Murat
Kekilli, Bilal Sonses gibi sevilen sanatçıları ağırladığımız konserlerimizle siz pırıl pırıl gençlerimizin
yanında olmayı sürdüreceğiz. Sizin mutluluğunuz bizim için çok önemli.”
Sultangazi’nin Bayrak Hassasiyeti
50. Yıl Mahallesi’ndeki hizmet binasının yıkımı esnasında belediye ekiplerinin binada unutulan Türk
Bayrağı’na gösterdikleri hassasiyeti anımsatan Başkan Dursun, “50. Yıl Mahallemizdeki eski ve riskli
durumdaki hizmet binasını yıkıyoruz. Yerine, vatandaşlarımıza çok daha üstün imkânlarla hizmet sunacak
şık bir hizmet tesisi inşa edeceğiz. Orada devam eden yıkım işlemleri esnasında, ekiplerimiz binada
unutulmuş bir Türk Bayrağı gördüler. Bunun üzerine hemen, büyük bir hassasiyetle bayrağı bulunduğu
yerden aldılar. İş makinesiyle o bayrağı oradan almak kolay değildir. Fakat kardeşimiz ‘bayrak inmez’
dedi ve bayrağı oradan hassasiyetle aldı. İşte Sultangazi’nin hassasiyeti budur.”
‘Bir olursak, beraber olursak mutlu oluruz’
Sultangazi’nin, devletine ve milletine bağlı, güzel insanların yaşadığı bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan
Dursun, sözlerini şöyle tamamladı: “Şu gerçek daima aklımızın bir köşesinde yer almalı: Bizler, dışa
bağımlı olmadan, huzur içinde yaşayabiliyorsak bu, devletimizin gücü sayesindedir. Bizler bir olursak,
beraber olursak güçlü oluruz, mutlu oluruz. Sultangazi, bunun en güzel yaşandığı bir ilçe. Sizlerde de ben
o ışığı görüyorum. Bizler sizin mutluluğunuz için hep birlikte olacağız, hep sizin için çalışacağız.”
Başkan Dursun’un konuşmasının ardından sevilen sanatçı Ekin Uzunlar, birbirinden güzel şarkılarını
Sultangazililer için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce genç, büyük bir coşkuyla sanatçıya eşlik etti.

#Ekin Uzunlar
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:42
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:55
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir