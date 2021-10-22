banner314

banner325

Son Dakika

Çözüm Merkezi’ne gelen aramaları Başkan Dursun yanıtladı

Sultangazi'da belediyeye taleplerini iletmek için 444 23 32 numarasını tuşlayarak Çözüm Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar, telefonda Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un sesini duyunca heyecanlarını gizleyemedi.

SULTANGAZİ 22.10.2021, 00:20 22.10.2021, 01:21 Murat Aydın
Çözüm Merkezi’ne gelen aramaları Başkan Dursun yanıtladı

Sultangazi Belediyesi’ni arayan vatandaşları hoş bir sürpriz bekliyordu. Taleplerini iletmek için 444 23 32 numarasını tuşlayarak Çözüm Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar, telefonda Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun’un sesini duyunca heyecanlarını gizleyemedi.
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, vatandaşların istek ve taleplerini ilettiği Çözüm Merkezi’nde telefonun başına geçti ve gelen çağrıları bizzat yanıtladı. Telefonda Başkan Dursun’un sesini duyan vatandaşlar heyecanlarını gizleyemedi.
Başkanla Samimi Bir Sohbet Samimi bir sohbet havasında geçen görüşmelerde Başkan Dursun, hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de bu talepler doğrultusunda belediyenin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Vatandaşlara taleplerinin hızla ilgili birimlere iletilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyleyen Başkan
Dursun, önceden Çağrı Merkezi adıyla hizmet veren birimin artık Çözüm Merkezi olduğunu ve vatandaşların tüm taleplerinin hızla çözülmesi amacıyla güçlendirildiğini vurguladı. Taleplere Hızlı ve Etkin Çözümün Adresi: Çözüm Merkezi Çözüm Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Dursun, “Sultangazi Belediyesi bünyesindeki Çözüm Merkezimiz, 444 23 32 numarasıyla haftanın 7 günü, 24 saat ilçede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri hızla ilgili birimlere ileten merkezimiz, telefonun yanı sıra yine 444 23 32 numarasıyla Whatsapp hattı üzerinden de hizmet veriyor. Vatandaşlarımız hem sesli arama yaparak hem de Whatsapp hattı üzerinden taleplerini yazarak bizlere kolaylıkla ulaşabiliyor. Her müdürlüğümüzde Çözüm Merkezimizin bir muhatabı var. O muhatap vatandaştan gelen talebi birebir
takip ediyor. Çözebilecekse çözülebildiğini, çözülemiyorsa ve farklı gerekçeleri varsa bunları da hızlı bir şekilde vatandaşa aktarıyoruz.” dedi.
“Çözüm Merkezimize büyük önem veriyoruz”
Vatandaşlardan gelen taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını; hızlı, etkin bir hizmet sunmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Dursun, bu doğrultuda Çözüm Merkezi’ne çok büyük önem verdiklerini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Çözüm Merkezi bizim için çok önemli. Komşularımızın taleplerini aldığımız, onları memnun etme adına çok gayret gösterdiğimiz, onların Sultangazi'de mutlu ve huzurlu
yaşamaları için büyük titizlikle takip ettiğimiz bir yer. Burada vermiş olduğumuz hizmetin çok kaliteli olması için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın şikâyetlerini en aza indirmek ve onların memnuniyetlerini mümkün olduğunca çoğaltmak için de bütün ekip arkadaşlarımızla gayret ediyoruz. Biz artık çağrı merkezi değil, ‘Çözüm Merkezi’yiz.”

#Sultangazi #Çözüm Merkezi #Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:42
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:55
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir