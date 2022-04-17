Süleyman Soylu Trabzonlu Gençlerle Sahurda buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları'nın Gaziosmanpaşa'da düzenlediği sahur programına katıldı.



Sahur programında konuşan Süleyman Soylu'nun hedefinde ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dış Politika raporu vardı. Süleyman Soylu, “Orada diyor ki Türkiye FETÖ ve PKK'ya haşin davranıyor. Onlar terörist değil, onlar siyasi tutuklu diyor. Yani biz onları siyaset sebebiyle tutuklu hale getirmişiz diyor. Yetmedi. İçişleri Bakanlığını eleştiren büyük bir paragraf açıyor. Biz PKK'ya ve FETÖ'ye karşı şiddetle mukabele ediyormuşuz" dedi.