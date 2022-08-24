YYÜ GOP HASTANESİ ÇALIŞANLARI FUTBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALDE

Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası tüm hızıyla devam ediyor.

2021 yılında kurulan, ancak pandemi sebebiyle 2022 de aktif olarak yeşil sahaya giren YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Sağlık Çalışanları Futbol Takımı çeyrek finale hazır.

Healthylife Medikal şirketinden Gökhan Öksüz tarafından organize edilerek, sağlık çalışanlarının iletişimini güçlendirmek, yöneticiler ve ekipler arası dostluğu geliştirmek amacıyla düzenlenen ‘Futbol turnuvası’ geçtiğimiz ay yapılan kura çekilişi ile belirlenerek takımlar kurulmuştu. Toplamda 12 Sağlık kuruluşu özel hastanenin futbol takımları ile yapılan karşılaşmalar şimdi tüm hızıyla devam ediyor.

Şimdiye kadar oynanan 3 maç sonrasında toplamda 6 puan alan YYÜ GOP HASTANESİ FUTBOL TAKIMI, bu hafta sonu da çeyrek finalde oynayacak.

Takım Direktörü Adem Altunel yönetiminde, Erdal Aydın kaptanlığında 14 oyuncu kadrosu ve toplamda 19 kişilik ekibi ile oynadığı maçlarda başarı gösteren GOP Hastanesi Futbol Takımı, 27 Ağustos tarihinde saat 19.00 da Okan Buruk Stadyumu Büyükçekmece ‘de Florya hastanesi ile sahada yerini alacak.

Karşılaşmalar sonunda eylül ayının 2. haftası gerçekleşecek turnuva finalinde kupayı kazanmak için yarışacak ekip arkadaşlarımızı gönülden destekliyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Takım Direktörü Adem ALTUNEL

Yrd.Direktör : Gökhan KAHVECİ

Teknik Yönetici: Mustafa BAYTEKİN

Yrd Teknik Yönetici: Cihan HOCAOĞLU

Kaptan Erdal Aydın

OYUNCU KADROSU:

1-Murat KÖROĞLU

2-Özgür BEYAZ

3-Caner POLAT

4-Ramazan ÇALKIC

6-Halil AYDIN

7- Okan ELDEM

8-Yavuz ESENBOĞA

9-Kürşat DEMİRER

10-Ahmet GÜNEŞ

11-Yunus AKTÜRK

12-Furkan YILDIZ

13-Tolga BİLGİÇ

14-Ahmet KARABUDAK

Oynanmış olan maçların skorları

Grup maçları—07.08.2022 Gazi Osmanpaşa hastanesi 0-3 Kolon Beylikdüzü

13.08.2022 Gazi Osmanpaşa hastanesi 4-1 Türkiye Hastanesi

21.08.2022 Gazi Osmanpaşa hastanesi 3-0 Medihaus Tıp Merkezi

Grupta 6 Puan toplayıp Çeyrek finale kaldık

Çeyrek final maçımız 27.08.2022 tarihinde saat 19.00 da Okan Buruk Stadyumu Büyükçekmece ‘de Florya hastanesi ile oynanacaktır.