Yat Yarışında İstanbul etabı Mavi Vatan Kupası'nı kazananları belli oldu
97 tekne ve ulusal ve uluslararası 800’ü aşkın sporcu Yeşilköy parkurunda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar) Mavi Vatan Kupası için yarıştı. Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı İstanbul etabı Mavi Vatan Kupası kazananları belli oldu
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları bugün de Mavi Vatan Kupası heyecanıyla devam etti.
Mavi Vatan Kupası Kesin Sonuçlar
97 tekne ve ulusal ve uluslararası 800’ü aşkın sporcu Yeşilköy parkurunda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar) Mavi Vatan Kupası için yarıştı. Kazananlar ödüllerini 30 Ekim Cumartesi akşamı Ataköy Marina Yarış Köyü’nde düzenlenen törenle aldı.
Mavi Vatan Kupası
IRC 0 sınıfı
Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE
Hasan Utku Çetiner yönetimindeki MESA SAILING TEAM-SHAK SHUKA
Murat Anılır yönetimindeki DHO TAYFA
IRC 1 sınıfı
Ali Tezdiker yönetimindeki BORUSAN RACING EVOLUTION
Ahmet Köroğlu yönetimindeki MSI SAILING TEAM
Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki TRAMOLA SAILING TEAM-HEDEF YELKEN
IRC 2 sınıfı
Güney Kaptan yönetimindeki AKKİM KİMYA CHEESE
Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki WINGS OF ISLAND
Semih Pekyörür yönetimindeki FENERBAHÇE 5
IRC 3 sınıfı
Berk Gürpınar yönetimindeki HYATT REGENCY-GEMINI SAILING
Kaan Parlas yönetimindeki CYGNUS
Berkcan Arat yönetimindeki PATILIBAHÇE YELKEN TAKIMI-BE BLUE
IRC 4 sınıfı
Ahmet Murat Tan yönetimindeki ÇIĞLI BELEDİYESİ-BEAR SAILING
Gül Çelikel yönetimindeki KUPA KIZI-SETUR MARINAS
Boran Burcu yönetimindeki LINEA ROSSA-ANKA
Gezgin (A) sınıfı
Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki VAMOS
Burak Algon yönetimindeki MY FIRST
Murad Kulaksızoğlu yönetimindeki GRAND MOBY
Gezgin (B) sınıfı
Atilla Gökova yönetimindeki ATİYE
Cavit Aksoy yönetimindeki LUCE
İbrahim Tunay Can yönetimindeki FORTUNA
Gezgin (C) sınıfı
Hasan Oğuz Genç yönetimindeki SARI-1
SB GENEL
Saruhan Çınay yönetimindeki HSSK QUICK SIGORTA-NIMBUS
Ali Kemal Tüfekçi yönetimindeki GISBIR SENSEI
Hulki Özcan yönetimindeki ADIOS
SB GRUP
Alp Güçer yönetimindeki MASCOT
Poyraz Abda yönetimindeki HSSK QUICK SIGORTA
Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK
Kesin sonuçların yer aldığı tam listeye ve yarış hakkında detaylı bilgiye https://sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.
İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da “İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın cazibe noktası. Bu organizasyonla ülkemizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Ayrıca sporcular, rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, rüzgâra karşı kat ediyor. Bence Avrupa’nın sayılı yarışlarından biri” açıklamasında bulundu.
31 Ekim’de sona eriyor
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı İstanbul etabı 31 Ekim’de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası ile devam edecek ve aynı akşam Ataköy Hyatt Regency Otel’de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları’nın iki etabının (Muğla ve İstanbul) sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak.
Ülke Tanıtımına Büyük Katkı
Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı’na birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, İstanbul’un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya göstererek ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.
Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslararası misyon temsilcilerinin de izlediği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indiriliyor.
Yarışların ilk etabı Türkiye’nin marka şehirlerinden turizm başkenti Muğla’da, Halikarnas Kupası için 25-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti.
İlki geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen ve dünyanın en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl ilk defa Muğla ve İstanbul olmak üzere iki etap halinde düzenlendi. Yarışların ilk etabı olan Muğla etabı, 25-27 Haziran tarihleri arasında Muğla Valisi Sn.Orhan Tavlı’nın start vermesiyle, dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Türkiye dahil 6 ülkeden 37 ekibin mücadele verdiği yarışta, ulusal ve uluslararası 300’ü aşkın yarışçı, 8 grupta Halikarnas Kupası için yarıştı. Yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris’in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti’nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla’nın eşsiz güzellikleri Yarışçılara eşlik etti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016