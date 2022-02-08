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VakıfBank’ın galibiyet serisi sürüyor

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 18. haftasının kapanış maçında konuk olduğu Bolu Belediyespor’u 3-1 yenerek kazanma serisini sürdürdü.

SPOR 08.02.2022, 23:40 08.02.2022, 23:45 Murat Aydın
VakıfBank’ın galibiyet serisi sürüyor

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 18. haftasının kapanış maçında konuk olduğu Bolu Belediyespor’u 3-1 yenerek kazanma serisini sürdürdü. VakıfBank’ta Chiaka Ogbogu 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Derya Cebecioğlu ve Isabelle Haak 13’er sayı kaydetti. 

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde Bolu Belediyespor’a konuk oldu. VakıfBank rakibini 3-1 galip yenerek tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 17 maça çıkarttı.

Bolu Karaçayır Spor Salonu’ndaki mücadeleye hızla başlayan VakıfBank ilk sette 25-7’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci seti de 25-20 alan sarı-siyahlılar durumu 2-0 getirdi. Üçünü seti 27-25 kaybeden VakıfBank son sette ise 25-17 ile üstün olan taraftı ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

VakıfBank’ta Chiaka Ogbogu 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Derya Cebecioğlu ve Isabelle Haak 13’er sayı kaydetti. Gabi’nin 10 sayıyla tamamladığı karşılaşmada Kübra Akman 7, Buket Gülübay 6, Meryem Boz 5 ve Tuğba Şenoğlu ise 2 sayı kaydetti. VakıfBank’ta pasör Cansu Özbay da sakatlığının ardından bu karşılaşma ile sahalara döndü. 

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde sıradaki maçında 12 Şubat Cumartesi 13.00’te Nilüfer Belediyespor’u ağırlayacak.

BOLU BELEDİYESPOR – VAKIFBANK: 1-3

SALON: Bolu Karaçayır Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

BOLU BELEDİYESPOR: İdil Naz Kanbur 17, Anetta Havlickova 12, Olena Karchenko 10, Yelyzaveta Samadova 12, Çağla Salih 1, Ceren Baysal 5, Burcu Şentürk 1

VAKIFBANK: Buket Gülübay 6, Tuğba Şenoğlu 2, Kübra Akman 7, Chiaka Ogbogu 20, Gabi 10, Isabelle Haak 13, Meryem Boz 5, Derya Cebecioğlu 13, 

SETLER: 7-25, 20-25, 27-25, 17-25

SET SÜRELERİ: 18’, 27’, 32’, 27’

#vakıfbank #Bolu Belediyespor
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