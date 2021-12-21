banner314

banner325

Son Dakika

VakıfBank Spor Kulübü Medya mensuslarıya buluştu

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Imoco Volley Conegliano’yu yenerek tarihinde 4. kez zafere ulaşan VakıfBank Spor Kulübü medya mensupları ile bir araya geldi.

SPOR 21.12.2021, 08:37 Murat Aydın
VakıfBank Spor Kulübü Medya mensuslarıya buluştu

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Imoco Volley Conegliano’yu yenerek tarihinde 4. kez zafere ulaşan VakıfBank Spor Kulübü medya mensupları ile bir araya geldi. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki etkinliğe, VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve sporcular katıldı.

Abdi Serdar Üstünsalih: “Oyuncu ve antrenörlerimiz VakıfBank forması altında tarih yazdılar. Türk voleybolunun ve VakıfBank’ın dünyanın zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdiler” dedi.  

Türkiye’nin uluslararası arenada en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Spor Kulübü, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda tarihi zaferinin ardından medya mensupları ile buluştu. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki törene sarı-siyahlı takım tam kadro olarak katıldı ve basın mensuplarının sorularını cevapladı. 

Abdi Serdar Üstünsalih: “Oyuncularımız çocuklarımıza kurabilecekleri bir hayali daha gösterdiler”

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bugün sizleri burada dünya şampiyonluğu vesilesiyle ağırlamanın gururu ve mutluluğu tarif edilemez.  Oyuncu ve antrenörlerimiz VakıfBank forması altında yine tarih yazdılar. Türk voleybolunun ve VakıfBank’ın dünyanın zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdiler. Hepsinden önemlisi, genç kızlarımıza yeniden en güzel şekilde örnek oldular. Çocuklarımıza kurabilecekleri bir hayali daha gösterdiler. Dünyanın en iyilerini buluşturan bu turnuvada yer almak başlı başına bir gurur kaynağıyken biz, 4. şampiyonluğumuza ulaştık Bize bu gururu yaşatan takımımıza şahsım, VakıfBank ailemiz ve ülkemiz adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

VakıfBank’ın altyapı başarısına da değinen Üstünsalih “Bir başka mutluluk kaynağımız da şampiyon takımın neredeyse yarısının VakıfBank öz kaynağından yetişmiş olmasıdır. Spor okulu ve altyapı salonumuzun duvarında şöyle bir yazı var: “Dünya ve Avrupa Şampiyonu Voleybolcular Burada Yetişiyor.” İşte o kızlar yetiştiler ve ülkemize bir dünya şampiyonluğu daha getirdiler. Bugün yetişenler de yarın ülkemize başarı getirecektir. Bankamızda olduğu gibi voleybolda da sürdürülebilir başarı, en büyük hedefimizdir. 35 yıllık hikâyemizi daha nice 35 yıl yaşatacak olan da bu vizyonumuzdur” ifadelerini kullandı.

Üstünsalih konuşmasını organizasyonla ev sahipliği yapan Türkiye Voleybol Federasyonu ve Ankara seyircisine teşekkür ederek ve bronz madalya kazanan Fenerbahçe Opet’i kutlayarak noktaladı. 

Neslihan Demir: “VakıfBank Spor Kulübü, saha içi başarıların ötesinde değerleri ve hedefleri olan bir kulüp”

VakıfBank Spor Kulübü Menajeri Neslihan Demir Güler ise VakıfBank’ın kız çocuklarına ilham kaynağı olduğuna değindiği konuşmasında, “Sportif anlamda tek hedefimiz kazanma geleneğimizi sürdürmek ve bu anlamda çok değerli bir zafer aldık. Ancak VakıfBank Spor Kulübü, saha içi başarıların ötesinde değerleri ve hedefleri olan bir kulüp. Bizim en büyük sorumluluğumuz kız çocuklarına performansımız ve duruşumuzla ilham kaynağı olmak. Formamızı taşıyan her sporcumuzun bir sorumluluğu var ve böyle sonuçlar bizlere oyuncularımızın bu sorumluluğun altından başarı ile kalktığını gösteriyor. Bu bizim için en büyük gurur kaynağı. Sezon başında 5 kupa hedefiyle yola çıktık. Geriye 3 kupa kaldı. Umarım onları da müzemize götüreceğiz. VakıfBank yapılanması ve yönetimi ile her başarıyı hak ediyor” şeklinde konuştu.

Giovanni Guidetti: “Yönetimimize de bana dünyanın en iyi takımını verdiği için teşekkür ediyorum”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise, “Çok yoğun bir hafta geçirdik. Takım harika oynadı. Hiç dinlenmeden, her gün maç yaptık ve her gün daha da zorlaşan bir fikstürde takım üzerine koyarak oynadı. Takım ruhu ve performans kusursuzdu. Kendilerini adamaları ve performansları nedeniyle oyuncularıma çok müteşekkirim. Teknik ekibime de çok teşekkür ediyorum. Onlar da oyuncuları sürekli hazır tutma konusunda harika iş çıkarttı. Ayrıca yönetimimize de bana dünyanın en iyi takımını verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Melis Gürkaynak: “Çok güçlü rakiplere karşı harika performanslar sergiledik”

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, “Biz bu sezon tüm kupaları kazanmak için yola çıktık ve 4. dünya şampiyonluğumuza ulaştık. Ülkemiz ilk kez bu turnuvaya ev sahipliği yaptı ve harika bir atmosfer vardı. Hepimiz adına unutulmaz bir turnuvaydı. Kazandığımız için çok mutluyum. Sonuna kadar hak ettik. Çok güçlü rakiplere karşı harika performanslar sergiledik. Şimdi kazanmamız gereken 3 kupa daha var. Sezon sonunda 5 kupayla burada sizlerle buluşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı tüm dünyada en çok kazanan takım olan VakıfBank, dördüncü şampiyonluğu ile birlikte kendisine ait olan rekoru da geliştirmiş oldu.  

#VakıfBank Spor Kulübü
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
2
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 21 Aralık 2021
İmsak 06:46
Güneş 08:18
Öğle 13:07
İkindi 15:25
Akşam 17:46
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Valencia 18 28
8. Barcelona 17 27
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir