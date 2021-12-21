VakıfBank Spor Kulübü Medya mensuslarıya buluştu

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Imoco Volley Conegliano’yu yenerek tarihinde 4. kez zafere ulaşan VakıfBank Spor Kulübü medya mensupları ile bir araya geldi. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki etkinliğe, VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve sporcular katıldı.

Abdi Serdar Üstünsalih: “Oyuncu ve antrenörlerimiz VakıfBank forması altında tarih yazdılar. Türk voleybolunun ve VakıfBank’ın dünyanın zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdiler” dedi.

Türkiye’nin uluslararası arenada en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Spor Kulübü, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda tarihi zaferinin ardından medya mensupları ile buluştu. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki törene sarı-siyahlı takım tam kadro olarak katıldı ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Abdi Serdar Üstünsalih: “Oyuncularımız çocuklarımıza kurabilecekleri bir hayali daha gösterdiler”

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bugün sizleri burada dünya şampiyonluğu vesilesiyle ağırlamanın gururu ve mutluluğu tarif edilemez. Oyuncu ve antrenörlerimiz VakıfBank forması altında yine tarih yazdılar. Türk voleybolunun ve VakıfBank’ın dünyanın zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdiler. Hepsinden önemlisi, genç kızlarımıza yeniden en güzel şekilde örnek oldular. Çocuklarımıza kurabilecekleri bir hayali daha gösterdiler. Dünyanın en iyilerini buluşturan bu turnuvada yer almak başlı başına bir gurur kaynağıyken biz, 4. şampiyonluğumuza ulaştık Bize bu gururu yaşatan takımımıza şahsım, VakıfBank ailemiz ve ülkemiz adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

VakıfBank’ın altyapı başarısına da değinen Üstünsalih “Bir başka mutluluk kaynağımız da şampiyon takımın neredeyse yarısının VakıfBank öz kaynağından yetişmiş olmasıdır. Spor okulu ve altyapı salonumuzun duvarında şöyle bir yazı var: “Dünya ve Avrupa Şampiyonu Voleybolcular Burada Yetişiyor.” İşte o kızlar yetiştiler ve ülkemize bir dünya şampiyonluğu daha getirdiler. Bugün yetişenler de yarın ülkemize başarı getirecektir. Bankamızda olduğu gibi voleybolda da sürdürülebilir başarı, en büyük hedefimizdir. 35 yıllık hikâyemizi daha nice 35 yıl yaşatacak olan da bu vizyonumuzdur” ifadelerini kullandı.

Üstünsalih konuşmasını organizasyonla ev sahipliği yapan Türkiye Voleybol Federasyonu ve Ankara seyircisine teşekkür ederek ve bronz madalya kazanan Fenerbahçe Opet’i kutlayarak noktaladı.

Neslihan Demir: “VakıfBank Spor Kulübü, saha içi başarıların ötesinde değerleri ve hedefleri olan bir kulüp”

VakıfBank Spor Kulübü Menajeri Neslihan Demir Güler ise VakıfBank’ın kız çocuklarına ilham kaynağı olduğuna değindiği konuşmasında, “Sportif anlamda tek hedefimiz kazanma geleneğimizi sürdürmek ve bu anlamda çok değerli bir zafer aldık. Ancak VakıfBank Spor Kulübü, saha içi başarıların ötesinde değerleri ve hedefleri olan bir kulüp. Bizim en büyük sorumluluğumuz kız çocuklarına performansımız ve duruşumuzla ilham kaynağı olmak. Formamızı taşıyan her sporcumuzun bir sorumluluğu var ve böyle sonuçlar bizlere oyuncularımızın bu sorumluluğun altından başarı ile kalktığını gösteriyor. Bu bizim için en büyük gurur kaynağı. Sezon başında 5 kupa hedefiyle yola çıktık. Geriye 3 kupa kaldı. Umarım onları da müzemize götüreceğiz. VakıfBank yapılanması ve yönetimi ile her başarıyı hak ediyor” şeklinde konuştu.

Giovanni Guidetti: “Yönetimimize de bana dünyanın en iyi takımını verdiği için teşekkür ediyorum”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise, “Çok yoğun bir hafta geçirdik. Takım harika oynadı. Hiç dinlenmeden, her gün maç yaptık ve her gün daha da zorlaşan bir fikstürde takım üzerine koyarak oynadı. Takım ruhu ve performans kusursuzdu. Kendilerini adamaları ve performansları nedeniyle oyuncularıma çok müteşekkirim. Teknik ekibime de çok teşekkür ediyorum. Onlar da oyuncuları sürekli hazır tutma konusunda harika iş çıkarttı. Ayrıca yönetimimize de bana dünyanın en iyi takımını verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Melis Gürkaynak: “Çok güçlü rakiplere karşı harika performanslar sergiledik”

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, “Biz bu sezon tüm kupaları kazanmak için yola çıktık ve 4. dünya şampiyonluğumuza ulaştık. Ülkemiz ilk kez bu turnuvaya ev sahipliği yaptı ve harika bir atmosfer vardı. Hepimiz adına unutulmaz bir turnuvaydı. Kazandığımız için çok mutluyum. Sonuna kadar hak ettik. Çok güçlü rakiplere karşı harika performanslar sergiledik. Şimdi kazanmamız gereken 3 kupa daha var. Sezon sonunda 5 kupayla burada sizlerle buluşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı tüm dünyada en çok kazanan takım olan VakıfBank, dördüncü şampiyonluğu ile birlikte kendisine ait olan rekoru da geliştirmiş oldu.