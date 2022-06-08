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Türkiye'de bir ilk; Ulusal Yoga Yarışması

Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen Türkiye Yoga Asana Yarışması, 12 Haziran 2022 Pazar Günü İstanbul’da yapılıyor. Türkiye Yoga Asana Yarışması’nı gerçekleştirecek olan Ulusal Yoga Federasyonu Başkanı Şems Uzuneser’e yoga yarışması ile ilgili merak edilenleri anlattı.

SPOR 08.06.2022, 05:22 08.06.2022, 08:14 Murat Aydın
Türkiye'de bir ilk; Ulusal Yoga Yarışması

Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen Türkiye Yoga Asana Yarışması, 12 Haziran 2022 Pazar Günü İstanbul’da yapılıyor. Pek çok okuyucu yoga yarışmasını ilk defa duyuyor olabilir ancak, aslında 2016’dan beri Türkiye’de yoga yarışmaları yapılıyor. Bu yarışmaları yakından takip eden bir kişi olarak çok renkli ve ilgi çekici olduklarını, her yarışmayı merakla ve zevkle izlediğimi söylemeliyim. 

Türkiye Yoga Asana Yarışması’nı gerçekleştirecek olan Ulusal Yoga Federasyonu Başkanı Şems Uzuneser’e yoga yarışması ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk. 

Merhaba Şems Hnm, öncelikle sorularımızı cevaplamak için bizimle buluşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. İlk sorumuz, siz kimsiniz? Federasyonu ve ne gibi faaliyetleri olduğunu biraz anlatabilir misiniz?

Şems Uzuneser: Merhaba, nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. 

Federasyonumuz, yoga dernekleri ve yoga spor kulüplerinin bir araya gelmesi ile kurulmuş genç bir federasyondur. En önemli faaliyetlerimiz de yoga yarışmaları ve bu çerçevede yoga sporcularını, hakemlerini ve koçlarını yetiştirmektir. Bunlarında dışında halkımıza yogayı tanıtmak için verdiğimiz gönüllü yoga çalışmalarımız mevcut. 

Yoga yarışması fikri nereden geldi? Yoga bir yarışma değil, kendini geliştirme yöntemidir diye biliyoruz; yoga yarışması fikrine biraz yabancıyız galiba.

Yoga yarışmaları yurtdışında uzun yıllardır yapılıyor aslında,  yüzden bu fikir yeni değil. 2016 yılında biz ilk kez yoga yarışması düzenlediğimizde herkes çok şaşırmıştı, ama zaman için yoga yarışmasının ne demek olduğu sporcular, hakemler, koçlar tarafından anlaşıldı. Zaten biz de Yoga yarışmasını üyesi olduğumuz Uluslararası Yoga Spor Federasyonu altında yapıyoruz.

Yoga yarışması, bildiğimiz anlamda rekabete dayalı kıran kırana bir yarışma değil. Yaşam oyununda her türlü eğlence var değil mi, yarışma da bir eğlence. Bizim yoga yarışması konseptimiz, kendini geliştirmek, diğerini takdir etmek ve alkışlamak, yoga yapmayan insanların ilgisini yogaya çekmek, bir araya gelmek, eğlenmek, coşmak ve yükselmektir. 

Bizim yoga yarışmalarımıza katılan herkes bunu hisseder, o yüzden 6 senedir yarışma düzenliyoruz ve her geçen gün katılımcı ve izleyici sayısı artıyor. 

Kendini geliştirmekten bahsettiniz ama yarışma kuralları sınırlandırmak değil mi? 

Kurallar yaşamı sınırlandırıcı da olabilir, sınırları kaldırıcı da… Bu, nereden baktığınıza bağlı. Egonun ürettiği kurallar tabii ki sınırlandırıcı olacaktır, çünkü kontrol ve yönetmek temellidir. 

Ama evrensel kurallar yaşamı var eder ve sürekliliğini sağlar. Evren bir düzendir, bu düzen sayesinde varlığını devam ettiriyor. Biz yoga yarışmalarında kuralları biz düzen oluşturmak için kullanıyoruz, bu düzen de gelişmeyi ve yükselmeyiş ağlıyor. 

Yarışma kuralları nedir o zaman? Herkes yoga yarışmasına katılabilir mi? Nasıl katılacaklar?

Uluyof.org sitesinde açıklanıyor tüm detaylar. Ama kısaca şöyle diyebiliriz, uluyof.org ta bir duruş listesi var, oradan 6 duruş seçip kendi belirledikleri sıra ile sunuyorlar. Listedeki duruşlar zor gelirse, kendileri de başka duruş yapabilirler, bu duruşları katılım formuna yazmaları gerekiyor. 

Evet herkese açık yarışmalar bunlar. 12 Haziran da ki yarışmaya katılmak için yarışma formunu doldurmak yeterli, tamamen ücretsiz bir etkinlik. 

Yerimiz Şişli- Feriköy’de bir spor salonu, arayıp bilgi alabilirler. Yoga Asana yarışması için bilgi ve katılım: 0533 258 77 72, www.uluyof.org

#Ulusal Yoga Federasyonu #ULUYOF #Asana Yarışması #12 Haziran 2022 Pazar #istanbul #YOGA
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