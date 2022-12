TFF Fair Play / Adil Oyun Ödülleri Ekim Ayı Kazananları Ödüllerini Aldı 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play’i teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla başlatılan Fair Play/Adil Oyun Ödülleri’nin Ekim ayı kazananları düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Ödül töreni; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Bartın’da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 madencinin aileleri için başlatılan ‘kurtaran eller’ kampanyası ile kazandıkları ödülü, yine aynı şekilde bağışlamasıyla adeta bir yardım kampanyasına dönüştü.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de “İyilik başka bir iyiliğe yol açtı. Fair Play ruhu da böyle dalga dalga yayılacak. Biz de TFF olarak 550 bin lira yardım yaparak bu yardımı 1,5 milyon liraya tamamlayacağız.” sözleriyle kampanyaya destek verdiklerini kamuoyuna duyurdu.

Trabzonspor başlattığı kampanya ile şu ana kadar 850 bin liralık yardımda bulunmuştu. Fair Play ödülü olan 100 bin lirayı da bağışlayınca TFF Başkanı Büyükekşi 1,5 milyona ulaştırmak için 550 bin liralık destekte bulunacaklarını açıkladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ödül törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyeleri, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın yanı sıra davetliler ve basın mensupları katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ödül töreninde yaptığı konuşmada, futbolun; toplumda insanları bir arada tutan en büyük güçlerden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Peki güç nedir? Bu soruya dünyaca ünlü yazar Joseph Nye tarafından getirilen bakış takdire şayandır. Der ki; güç hava durumu gibidir. Herkes ona bağlıdır ve onun hakkında konuşur. Güç aynı zamanda aşk gibidir. Yaşanması tanımlamasından daha kolaydır. Sözlük anlamıyla: bir şeyi yapabilme kapasitedir. En genel anlamıyla: birinin istediği sonuçları elde edebilme, bu sonuçlara ulaşmak için başkalarının davranışlarını etkileme becerisidir. Ancak başkalarının davranışlarını etkilemenin birçok yolu vardır. Tehdit yoluyla zorlayabilir, karşılığını ödeyerek teşvik edebilir, cezbetme yoluyla sizin istediklerinizi istemeye ikna edebilirsiniz. Yumuşak güç insanları zorlamak yerine ikna eder. Diğerlerinin tercihlerini şekillendirme becerisine dayanır. İyi bir liderin sadece komutlar veren bir lider olamayacağını hepimiz biliyoruz. Davranışlarıyla örnek olması ve iyi şeyler için diğerlerini cezbedebilmesi gerekir. Toplumdaki tüm bireylerin bu cazibe ile ikna edilmesi gerekir. Diğer taraftan; ikna etmek bir yetenek değildir. Öğrenilebilen, geliştirilebilen yöntemler bütünüdür. Herkes ikna edici olabilir. Futbolcular, taraftarlar, teknik insanlar, kulüp başkanları, yöneticiler… İkna edici iletişim; var olan tutumun şiddetini artırır. İşte biz de tam bu sebeple, Fair Play komitemizi kurarak ödüller vermeye başladık.”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Güzel duyguların şiddetini artırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz”

Türk insanının hoşgörülü, misafirperver, saygılı ve yardımsever olduğunun altını çizen TFF Başkanı, “Biz tüm bu güzel duyguların şiddetini artırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bazen bakıyoruz normal hayatında çok saygılı, herkes tarafından sevilen, küfürü ağzına bile almayan insanlar tribünlerde avaz avaz bağırıyor. Çünkü; insanlar bir araya gelince birbirini taklit ediyor. Duygular ve fikirler bulaşarak yayılıyor. İşte biz, küfürlerin, hakaretlerin değil Fair play ruhunun bulaşarak yayılmasını istiyoruz. Bizim köklü futbol tarihimizde birçok güzel örnek zaten var. 1969 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşananları unutmamız mümkün mü? 10 dakika boyunca Metin Oktay Fenerbahçe, Can Bartu da Galatasaray formalarını giyerek mücadele etmişlerdi. Ezeli rakiplerinin formalarını giymelerini de “şeref duyduk” diyerek ifade etmişlerdi. Asıl biz rahmetli oyuncularımızla şeref duyuyoruz. Ruhları şad olsun.” ifadelerini kullandı.

Fair Play / Adil Oyun ödüllerine layık görülecek örnek hareketlerin çoğalmasının en büyük dileği olduğunu vurgulayan Mehmet Büyükekşi, “Ancak bu şekilde futbolumuzun marka değerini, itibarını artırabiliriz. Bu anlamda, Fair Play ruhunun herkese sirayet etmesi için en büyük desteği de medyadan bekliyoruz. Bize bu anlamda her zaman destek oldunuz ama daha da fazlasını istiyoruz. Sözlerime son verirken; ödüle layık görülen futbolumuzun kıymetli isimlerini ve takımlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde büyük umutlarla ve dileklerle yeni bir yıla giriyoruz. 2023’ün Fair Play ruhunun her şeyden üstün tutulduğu, rakibe saygıdan taviz verilmediği, coşkunun, tutkunun en üst seviyede yaşandığı bir yıl olması en büyük dileğimiz. Yeşil sahalardaki kardeşlik ortamının Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır biçimde tüm dünyaya örnek olmasını istiyoruz. Tüm dünyada barışın hakim olduğu, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.” dedi.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Tamer Yılmaz: “Fair Play ruhu bulaşarak yaygınlaşıyor”

Mehmet Büyükekşi’nin ardından söz alan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise “Futbol bedenle oynansa da kafada başlar kafada biter. Üretken beyinlerin, moda tabirle sıcak kafaların işidir. Fair Play adil ve dürüst oyundur. Önce kendine dürüst olman gerekiyor. Dolayısıyla diğerlerine saygıya dayanan bir hayat görüşüdür. Bu hayat görüşünün futbolla başlayarak, spora ve toplumun tüm kesimlerine dalga dalga yayılması beklenir. Onun için bu kurulun içinde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Yaptığımız işin çok değerli olduğuna inanıyoruz. İkinci ödülleri veriyoruz ve muhteşem bir yansıması olduğunu görüyoruz. Spora ve toplumun tüm kesimlerine Fair Play ruhu yayılıyor. Bu ruh her ne pahasına olursa olsun kazanmayı reddetmektedir. Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulumuz ince eleyip sık dokuyarak, öncelikle ölçülebilir, gözlenebilir ve vicdanen hissedilebilir şekilde kurallara uygun şekilde; en centilmen futbol takımını, teknik direktörü, futbolcuyu, yöneticiyi ve taraftarını her ay belirlemiş ve kamuoyuyla paylamıştır. Her ay yaptığımız toplantılarda daha Fair Play ruhuna uygun hareket eden aday sayısının arttığını görmek sevinç veren bir durum. Başkanımızın dediği gibi Fair Play ruhu bulaşarak yaygınlaşıyor.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu üyeleri Ekim ayı kazananlarına ödüllerini takdim etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “100 bin TL’lik para ödülünü maden isçilerimizin ailelerine göndereceğiz”

Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü’nü Trabzonspor adına alan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı konuşmada Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu’na ödüle layık görüldükleri için teşekkür ederken, “Bizim için büyük bir onur. Kulüp olarak bizim maden işçileri ile olan gönül bağımız yıllar öncesine dayanıyor. 35-40 sene önce Ereğli’de bir maden işçimiz kalecimiz Şenol Güneş’e maçta giymesi için eldivenlerini gönderiyor. ‘Kaleci eldiveni olarak benim eldivenlerimi kullanır mısın’ diyor. O eldivenler bizim müzemizde sergileniyor. Bartın’da yaşanan maden kazası hepimizi derinden üzdü. Yıllar sonra böyle bir acıyı yaşamak ve bu acının neticesi olarak da bu gönül bağının devam etmesi düşüncesiyle kulüp olarak böyle bir kampanya başlatmak istedik. Neredeyse üzerinden 2 ay geçti o bu acı unutuldu. Bu acının unutulmaması lazım. Böyle bir acıyı bir daha yaşamamak ve önlemlerin alınması adına, 2 ay sonra bu konunun futbol üzerinde ve kulübümüz üzerinden hatırlanması bizim için büyük bir onur. Biz hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine destek olmak için 850 bin TL göndermiştik. TFF tarafından verilen bu 100 bin TL’lik para ödülünü de aynı yere göndereceğiz” dedi.

TFF’den yardım kampanyasına 550 Bin TL bağış

Ağaoğlu’nun bu açıklaması üzerine Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de Futbol Federasyonu olarak Trabzonspor’un Bartın’da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 madencinin ailelerine destek olmak için başlattığı ‘Kurtaran Eller’ kampanyasına 550 Bin TL bağışta bulunacaklarını söyledi. Büyükekşi, “Görüyorsunuz iyilik başka bir iyiliğe yol açtı. Biraz önce bahsetmek istediğim de buydu. İnşallah Fair Play de böyle dalga dalga yayılacak.” ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Yaptığınız işe saygı duyarsanız, çok severseniz çok çok başarılı olabilirsiniz. Bu ödül bu yüzden benim için çok çok önemli.”

Fair Play / Adil Oyun Ekim Ayı Teknik Direktörü Ödülü’nün sahibi Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ödüle layık görüldüğü için teşekkür ederek, “Ben mesleğimi çok seviyorum. Futbolculuk kariyerimde her zaman disiplinli çalıştım ve bu disiplini hiçbir zaman bozmadım. Çünkü ben futbola minnettarım. Ben okuyamadım. Sadece ilkokulu bitirdim sonra da 13 yaşında futbola başladım. Sadece Beşiktaş’ta oynadım ve orada bitirdim. En çok formasını giydim, kaptanlığını yaşadım. Antrenörlük kariyerime başladığım zaman da her zaman rakibe, taraftara, rakip antrenörlere hiç bir zaman saygısızlık yapmadım. Bizim zaten teknik direktör olarak lider olmamız gerekiyor. Liderlik vasfınız yoksa antrenörlük yapma şansınız olmaz. Ne olursa olsun lider olacaksınız. Canınız yanacak, başka şeyler olacak ama en çok dik duracak siz olacaksınız ki öbür arkadaşlarınız güzel yerlere gelsin. Hiçbir zaman kimseye yanlış yapmadan işime bakarak çalıştım. Takım ayırmadım, çalıştım. Alttan da takımlar aldım. Hatta en son gittiğimde Antalyaspor’un iki puanı vardı. Ne olacağını hiç düşünmeden gittim ve orayı da başarılı bir şekilde bitirdim. İşimi çok seviyorum, minnet duyuyorum. Birçok insan futbol nankör der. Bana göre futbol nankör değildir. Futbol çok güzel bir şeydir. İyi bir şekilde değerlendirdiğin zaman hem mükemmel bir yere gelirsin hem de mükemmel işler yapmış olursun. Yaptığınız işe saygı duyarsanız, çok severseniz çok çok başarılı olabilirsiniz. Bu ödül bu yüzden benim için çok çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Çalımbay da 50 bin TL’lik para ödülünü madenci ailelerine bağışladı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay aldığı 50 Bin TL’lik para ödülünü Bartın’da maden kazasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışladığını belirterek, “Gerçekten çok üzüldüm. Madenciler ailelerini geçindirmek için çok zor şartlarda çalışıyorlar. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah rahmet eylesin. İnşallah bundan sonra böyle kazalar yaşamayız” dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca: “Fair Play’in yaygınlaşması adına bir kulüp başkanı olarak elimden geleni yapacağım”

Fair Play/Adil Oyun Yönetici Ödülü’ne layık görülen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, ödül almak kadar, ödülü taşımanın önemine değinerek, “Ödülü taşımanın ödül almaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ödülü almak, bundan sonra atacağımız adımlar ve yapacağımız işlerde bize daha da sorumluluk yüklüyor. Fair Play’in yaygınlaşması adına bir kulüp başkanı olarak elimden geleni yapacağımı söylemek istiyorum. Beni ödüle layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Madenci ailelerine Ankaragücü’nden 100 Bin TL’lik destek

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 100 Bin TL’lik para ödülünü Bartın’da maden kazasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışladığını kaydederek, “Trabzonspor Kulübümüz çok güzel bir kampanya başlattı. İnsani olarak gerekeni yapmak hepimizin sorumluluğudur. Aldığımız ödül bizi manevi olarak fazlasıyla tatmin etti. Biz de maddi ödülümüzü maden kazasında hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerine gönderilmesi için bağışlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin: “Tribünden geldim, yine döneceğim yer orası”

Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Taraftar Ödülünü, Fraport TAV Antalyaspor taraftarı adına kulüp başkanı Aziz Çetin aldı. Çetin şöyle konuştu:

“Antalya’dan selam getirdim. Ödülün sahibi taraftarlarımız Antalya’da. Onların adına ben ödülü alıyorum. Ben de onların bir parçasıyım. Tribünden geldim ve döneceğim yer yine orasıdır. Çok keyif aldım, onur duydum. Çok teşekkür ediyorum.”

Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü’nün sahibi Yukatel Kayserispor Futbolcusu Onur Bulut, takımıyla birlikte deplasman yolculuğunda olduğu için törene katılamadı. Onur Bulut’un yerine ödülünü TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu üyesi Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu aldı.

Emekli olan futbol adamlarına plaket verildi

Öte yandan ödül törenin sonunda, Futbol Federasyonu çatısı altında uzun yıllar Türk futboluna hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan futbol adamları ve antrenörlere plaket verildi. Mehmet Büyükekşi plaket töreninde yaptığı konuşmada, “Onlar Türk futbolunda iz bırakan, Türk futboluna büyük katkı sağlayan abilerimiz, emekçilerimiz. Biz onları emekli ediyoruz ancak kapıyı kapatmıyoruz. Burası her zaman onların evi olacak. Her zaman hem benim kapım hem de federasyonun kapıları onlara açıktır. Emekli olsalar da gönüllü olarak onların desteğini istiyoruz. Bizim gönül birlikteliğimiz asla bitmez.” dedi.

Ekim ayı Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'ni kazananlar gerekçeleri şöyle;

Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü: Trabzonspor A.Ş.

Örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atması;

- Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" yardım kampanyası başlatıp, Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkartarak tüm gelirin bağışlanması yoluyla gösterilen duyarlı davranış,

- Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun açık artırmayı bizzat başlatarak kampanyaya öncülük etmesi,

- Bu projeyi destekleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın maç önü açıklamalarında futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını vurgulaması,

- Kampanyaya büyük destek veren Trabzonsporlu taraftarların Ekim ayı döneminde kurallara uyma konusundaki olumlu performansı

Nedenleriyle “TAKIM ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü: Rıza Çalımbay (Demir Grup Sivasspor)

Göstermiş olduğu sportif başarıyla birlikte;

- Makul duruşu, başarıyı abartmadan içselleştirmesi, rakiplerine karşı bir üstünlük psikolojisi olarak kullanmayan bir karakter olması,

- Futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğünde de kırmızı kart görmemesi,

- Üzerindeki seyirci baskısına karşın maç içindeki spor ruhuna uygun davranışları ve sportif duruş anlamında kulübedeki teknik ekibine olan hakimiyeti,

- Dördüncü hakemlerle pozitif diyaloglar içinde bulunması,

- Spor yaşamı boyunca gösterdiği naif tutumu

Dolayısıyla “TEKNİK DİREKTÖR ÖDÜLÜ”ne layık bulunmuştur.

Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

A Milli Takıma kadar yükselen performansıyla beraber;

- Oyun içindeki her geçen gün gelişen performansı, aldığı süre, gördüğü kart, yaptığı faul sayısı bakımından sergilediği pozitif tablo

Nedeniyle “FUTBOLCU ÖDÜLÜ” almasına karar verilmiştir.

Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü: Faruk Koca (MKE Ankaragücü)

Ziraat Türkiye Kupası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamalarıyla birlikte;

- Dostluk çağrısında bulunarak futbolun bir oyun olduğunu belirten yaklaşımı,

- Sporun birleştirici gücünü ve kardeşlik duygusunu ön plana çıkaran, ayrıştırıcı olmayıp birebir Fair Play ruhuyla örtüşen tutumu

Nedenleriyle “BAŞKAN/YÖNETİCİ ÖDÜLÜ’nü kazanmıştır.

Fair Play/Adil Oyun Taraftar Ödülü: Fraport TAV Antalyaspor

Sportif sonuçlardan bağımsız olarak teknik direktörleri ve futbolcularına verdikleri koşulsuz desteğin yanı sıra;

- Tribündeki yerleşim, oturma düzeni, merdiven boşluklarının boş bırakılması gibi kurallara riayet etmeleri,

- Maç önü tasarımlar ve görsellerle tribünlere ayrı bir renk katmaları,

- Bir taşkınlık yapmamaları,

- Genel olarak çizdikleri olumlu profil,

- Kötü tezahürattan kaçınmaları,

- Tribünlerde belirli bir doluluk oranı yakalanması

Gerekçeleriyle “TARAFTAR ÖDÜLÜ” kazanmıştır.

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu belirledi

Ödül sahiplerini Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Fair Play/Adil Oyun Ödüllerini belirlemek üzere oluşturulan Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Ali Erten, Banu Yelkovan ve Berrin Altınöz gibi değerli isimlerden oluşan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu belirledi.