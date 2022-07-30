Süper Kupa Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk hasretini dindiren Trabzonspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Sivasspor ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Geçen sezona damgasını vuran iki takımın nefes kesen mücadelesinde Trabzonspor, Yiğidolar'ı 4-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Daha önce 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarının Süper Kupası’nı kazanan Fırtına, 3. kez bu kupayı müzesine götürdü. Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golleri 37, 51. dakikalarda Andreas Cornelius, 64. dakikada Larsen ve 74. dakikada Bakasetas(P) kaydetti.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda müthiş bir futbol atmosferi yaşandı... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzasine götüren Sivasspor , Süper Kupa için kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğuna ulaşan ve inanılmaz bir sezon geçiren Bordo-Mavililer, Yiğidolar'ı 4-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Daha önce 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarının Süper Kupası’nı kazanan Fırtına, 3. kez bu kupayı müzesine götürdü.