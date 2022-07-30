banner314

banner325

Son Dakika

Süper Kupa Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk hasretini dindiren Trabzonspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Sivasspor ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Geçen sezona damgasını vuran iki takımın nefes kesen mücadelesinde Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

SPOR 30.07.2022, 23:32 Murat Aydın
Süper Kupa Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk hasretini dindiren Trabzonspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Sivasspor ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Geçen sezona damgasını vuran iki takımın nefes kesen mücadelesinde Trabzonspor, Yiğidolar'ı 4-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Daha önce 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarının Süper Kupası’nı kazanan Fırtına, 3. kez bu kupayı müzesine götürdü. Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golleri 37, 51. dakikalarda Andreas Cornelius, 64. dakikada Larsen ve 74. dakikada Bakasetas(P) kaydetti. 

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda müthiş bir futbol atmosferi yaşandı... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzasine götüren Sivasspor , Süper Kupa için kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğuna ulaşan ve inanılmaz bir sezon geçiren Bordo-Mavililer, Yiğidolar'ı 4-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Daha önce 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarının Süper Kupası’nı kazanan Fırtına, 3. kez bu kupayı müzesine götürdü.

#trabzonspor #sivasspor
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
27
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 30 Temmuz 2022
İmsak 04:05
Güneş 05:51
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:30
Yatsı 22:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Ümraniye 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Fulham 0 0
10. Leeds United 0 0
11. Leicester City 0 0
12. Liverpool 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Southampton 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton Wanderers 0 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir