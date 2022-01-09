Paşa Tuna'yı geçemedi: 1-2

Süper Amatör Lig 3. Grup 13.hafta mücadelesinde Gaziosmanpaşaspor Bayrampaşa Tunaspor İstanbul Büyük Şehir Belediye Stadında karşı Karşıya geldi. B.Tunaspor hafta arası istifa eden Ata Haluk Yalın’ın yerine İrfan Öztürk görev yaptı. İki Komşu takımın karşılaşmasını 2 başkan Ömer Güler ve Mustafa Altuntaş yönetim kurluyla birlikte birlikte izlediler .

Karşılaşmaya gelince; GÖKHAN TEZGEL,KIVANÇ KAHRİMAN, ŞAFAK ENES KIŞ Hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı . Puan sıralamasındaki yerlerini düşünen iki takımda birinci yarıda bal vermeyen arı misali ataklara çıktılar. Atakların etkisizliği pozisyon fakirliği yaşattı.

En önemli pozisyonlar ise 40.dakikada B.Tunasporda zaferin kaleye giren şutunu Ahmet çizgiden çıkardı. 45.dakikada Gaziosmanpaşasporda Ruhi’nin serbest atışında kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

0-0 Karşılaşmanın 2.yarısına B. Tunaspor daha atak başladı. Özellikle süratli adamlardan oluşan konuk ekip 51. Dakikada soldan ceza alanına giren Mustafa sert vuruşu uzak direk dibinden ağlara gitti.

0-1. Yediği golden sonra rakip kalede gol arayan ev sahibi ekip 57. Dakikada kalesinde 2. Golü gördü Göbekten ceza alanına giren Mikail yerden sert bir vuruşla kaleci Batuhan’ın sağından topu 2. Kez Gaziosmanpaşaspor ağlarına yolladı 0-2 Yediği gollerle şok olan rakip kaleye yüklendi.

64. dakikada Gaziosnpaşaspor’da 2. Yarıda oyuna giren Ozan Can’ın sert şutu yan direkten geri döndü. 69.dakikada gole giden futbolcuyu düşürdüğü gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Osman Gedike kırmızı kart gösterdi.

70 dakikada Gaziosmanpaşasporun golü geldi Sağdan Ruhi’nin kullandığı korner atışına ceza alanı içinde en son topa dokunan Ozan Can durumu 2-1 yaptı.

80. dakikada Burak Salih Kıralın Kafa vuruşu az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın son dakikalarında B.Tunaspor Kalesinde gol arayan Gaziosmanpaşaspor çok iyi yer tutan B.Tunaspor kalecisi Ömer Doğan’ı geçemeyince sahadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla B. Tunaspor puanını 20 yaparken Gaziosmanpaşaspor ise 18 puanda kaldı.

Gaziosmanpaşaspor haftaya İstanbul Mesudiye deplasmanına giderken B.Tunaspor ise evinde Mecideköyspor ile karşılaşacak.

3. Grupta diğer sonuçlar şöyle: Mecidiyeköyspor-Bahçelievlerspor 1-1, K.Okspor-Söğütlüçeşmespor 5-1,Kanlıcaspor-Kestanelikspor 3-2, Valide Tayfunspor-Balatspor 3-0.

HABER: EROL EFTEKİN