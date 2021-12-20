Otomobil Spolarında Perde Körfez'de Kapanıyor
Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali, 25-26 Aralık tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti rallikros parkurunda gerçekleştirilecek.
2021 Demir Berberoğlu Sezonu son yarışı olan Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali, 25-26 Aralık tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti rallikros parkurunda gerçekleştirilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla oluşturulan 1,500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulacak yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirilecek. Organizasyon, 25 Aralık Cumartesi günü idari ve teknik kontrolün ardından saat serbest antrenmanlar ile başlayacak. 26 Aralık Pazar günü ise Saat 10.00’dan itibaren sıralama turlarına geçilirken, yarışmacılar 3 ayrı sıralama turunun ardından saat 13.30’da yarı final turları ve saat 14.30’da da final turlarına başlayacaklar.
Pazar günü aynı zamanda ApexMasters drift pilotlarının gösterileri pistteki tansiyonu daha da yükseltecek. Ayrıca padok alanında tüm gün DJ performansı ve sürpriz aktiviteler de izleyicilerle buluşacak. Organizasyon saat 16.30’daki ödül töreni ile son bulacak.
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Ekim 2016
Ekim 2016