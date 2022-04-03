Küçükçekmece Sinopspor şampiyon oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Küçükçekmece Sinopspor, grubunu sampiyon olarak tamamlayarak Play-Off’a yükseldi. Bağcılar Mahmutbey Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası büyük coşku yasayan Küçükçekmece Sinopsporlular, sampiyonluk coşkusunu, davul-zurna eşliginde doyasıya yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup 17. haftasında İstanbul Sinopspor, Bağcılar Mahmutbey Stadyumu’nda 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı.

Kalabalık seyircinin izlediği karşılaşmadan 5-0 üstün ayrılan İstanbul Sinopspor, puanını 41’e yükselterek son karşılaşmalar öncesi şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular, şampiyonluk sevincini taraftarları ile paylaştı. Kulüp Başkanı Rafet Orhan, protokol tribününde ilk olarak tebrikleri kabul ederken, daha sonra sahaya indi ve futbolculara sarıldı. Tribünleri dolduran yüzlerce taraftar, 90 dakika coşkuyla takımlarını desteklerken, şampiyonluk ile birlikte sevinç gösterisinde bulundu.

Rafet Orhan: "Hedefimiz çok yüksek"

Futbolcularla şampiyonluk sevinci yasayan Başkan Rafet Orhan daha sonra tribünlere üçlü çektirdi. Şampiyonluk coşkusunu yaşayan Küçükçekmece Sinopspor Kulübü Başkanı Orhan, "Küçükçekmece Sinopspor’umuza ve spor camiamıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, hep birlik beraberlik içinde çok güzel bir yere geldik. Çok güzel bir şampiyonluğu kutluyoruz. Bu yola yeni başladık, Allah nasip ederse 3. Lig’e çıkacağız. Hedefimiz çok yüksek, ama şu anda şampiyonluk heyecanıyla açıklamış olmayayım. Allah’ın izniyle takımı en güzel yere getireceğiz" dedi.