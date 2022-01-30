Küçükçekmece Sinopspor gecesinde Hakan Ünsal'ın forması 159 bin TL'ye satıldı!

TFF Bölgesel Amatör Lig 7.Bölge 1.Grupta şampiyonluk yarışı veren Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü,birlik,beraberlik ve dayanışma yemeği Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı.Katılımın geniş olduğu yemekte siyaset, spor ve sivil toplum kuruluşlarına ait çok sayıda kişi bir araya geldi.Gece de,Sinop Ayancıklı Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal'ın 57 numaralı imzalı forması,açık arttırma da159 bin liraya Galatasaray'ın eski Milli futbolcu Hakan Ünsal'ın 57 numaralı Galatasaray forması açık artırma ile satışa sunuldu. Formayı yine Sinoplu Çorluspor Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş aldı.

Türkiye'nin en huzurlu şehri Slnop'un İstanbul'da bulunan gurbetçileri,muhteşem bir gece ile dayanışma örneği sergiledi.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 3.LİGE YÜKSELMEYE KOŞUYOR!

İstanbul'da bulunan yaklaşık 600 bin Sinoplu'yu temsil eden,TFF Bölgesel Amatör Lig 7.Bölge 3.Grupta şampiyonluk yarışı veren Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü,birlik,beraberlik ve dayanışma yemeği Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı.Her kesimden Sinoplu'nun katılımının geniş olduğu gece de,spor, siyaset ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üyesi olan,çok sayıda kişi bir araya geldi.

Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen,çoşkulu geçen, birlik,beraberlik ve dayanışma gecesine CHP İstanbul Milletvekili,TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay , Ak Parti Sinop eski milletvekili Cengiz Tokmak, MHP İstanbul Milletvekili Ahmet Çakar, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Av.Recep Şencan,İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz,Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Hüseyin Yılmaz İst. Vali Yardımcısı,geçmiş dönem müsteşar Konuk Mustafa Kemal Zengin,Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Gürsel Akpınar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Gürbüz, Spor yazarı Atilla Gökçe, eski TRT spiker Orhan Ertanhan,Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Hasan Sarıçiçek,Gazeteci Yalçın Bayer, Galatasaray kulübü eski başkan yardımcısı Yusuf Günay, Teknik Direktör Yılmaz Vural, İASKF Başkan Vekili İbrahim Mamati, SİAD Başkanı Turgay Öztürk, SİYAD Başkanı Adnan Çeliker, İş İnsanı Fehmi Öztürk, SüperHaber muhabiri gazeteci Mevlüt Yüksel,reklam,tanıtım ve organizasyon sektörünün tanınmış ismi Hulusi Derici ile Adil Yıldız,Çorluspor Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş ,Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği, Küçükçekmece ilçesi spor kulüp temsilcileri , Gurbetçiler 57 taraftar grubunun yanı sıra, çok sayıdaki kişi katıldı. Gecenin sunumunu yapan Küçükçekmece Sinopspor Koordinatörü Barbaros Baltacı yaptı.

ORHAN:O SENE BU SENE,KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 3.LİGE"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Küçükçekmece Sinopspor kulüp Başkanı Rafet Orhan,Küçükçekmece Sinopspor’u 3.Lige çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız.Sizlerden özveri ve destek istiyorum."diyerek başladığı konuşmasın da,"Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte el birliği yaparak bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Sinop’un birlik ve beraberlik içinde 3.Lige çıkması için sizlerden özveri ve destek istiyorum. Bu destek maddi değil manevi destektir. Sizlerden sosyal medyada Küçükçekmece Sinopspor’dan bahsetmenizi, tribünlere gelip takımlarınıza destek olmanızı, heryerde Küçükçekmece Sinopspor’u konuşmanızı istiyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum.” dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE'YE BİR PROFESYONEL KULÜP YAKIŞIR!"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de yaptığı konuşmada daha önce kendisinin de Cennet Barbaros spor kulübüne 15 sene kulüp başkanlığı yaptığını, Rafet Orhan’ın halinden çok iyi anladığını söyledi. Rafet Başkanın halinden çok iyi anlıyorum. Rafet Başkan hiç endişe etmesin. Tuttuğunu koparır. O sene bu sene hep birlikte 3.lige gidiyoruz diyorsa yapar. Emin olun yapar .Küçükçekmece Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi. İstanbul’un da en büyük ikinci ilçesidir.Küçükçekmece’ye bir tane profesyonel futbol kulübü fazlasıyla yakışır diye düşünüyorum dedi.

İstanbul Milletvekili ve TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da ,Kalbimiz bu amblem için atıyor. Bize bu gururu yaşatmak üzereler. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu mesele hepimizin meselesi. Ayrı, gayrı yok. Bütün Sinoplular’ın bu takımın şampiyon olması için son dakikaya kadar kalbi Sinopspor için atacak. Biz de üstümüze düşeni yapacağız ifadelerine yer verdi.

YUSUF GÜNAY:" HER TÜRLÜ DESTEĞİ SİNOP SPOR İÇİN VERECEĞİZ"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay, İstanbul Sinopspor'a destek vereceklerini belirterek, “Öncelikle Rafet başkanı böyle bir gece düzenlediği için kutluyorum. Sinopspor, Sinopluların gururu olmaya devam ediyor, lider durumda. Ümit ediyoruz ki bu sene şampiyon olacak. Biz de elimizden gelen her türlü desteği Sinopspor'a vereceğiz. Bunu da hak ediyor” diye konuştu.

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Ünsal da geceye imzalı forma göndererek katkıda bulundu.

Atilla Gökçe: “FUTBOLDAKİ VARLIKLARINI SİNOSPOR İSMİ ALTIN DA GMSTERDİNLER!"

Spor yazarı Atilla Gökçe ise Sinop'u temsil edecek olan takımın Sinopspor adı altında birleşmesini istediğini vurgulayarak, “Amatörlük aşamasında çok çile çekti, Sinop temsili uğruna. Sinop vilayetini temsil etmek için. İstanbul'daki Sinopluları bir arada tutmak, sosyal bir dayanışma oluşturmak için. Çok yorgun bir kulüpten söz ediyoruz. Şimdi onlar çok taze bir heyecan içerisindeler. 3. Lig'e yükselmek için bu sezon sonunda inşallah büyük çaba sarf ediyorlar. 3. Lig'e çıktıktan sonra onlara bir tavsiyem olacak. Kızdırabilirim onları. Sinop ilindeki ilgililerle otursunlar, anlaşsınlar. Sinopspor olarak, İstanbul Sinopspor olarak değil, futboldaki varlıklarını göstersinler. Türkiye'de en beğendiğim illerden biri Sinop. Ben Sinop'u görmeden aşık oldum. Sinoplu kardeşlerimize başarılar diliyorum” ifadel

YILMAZ VURAL:GECE DE BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN DİYR BURAYA GELDİK"

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural da düzenlenen organizasyona katkıda bulunmak için geldiklerinin altını çizerek şu cümlelere yer verdi:

“Futbol bir spor falan değil, buradaki Sinopluları birleştiren çok önemli bir sosyal olay. O şehrin tanıtımını yapan çok önemli sosyal olay. Arkadaşlarımız da bunun bilincinde valimizle konuştu. Hepsi çok sıcak bakıyorlar. Bir dayanışma olayı bu. Bu akşam da dayanışmanın örneği. Takıma bir imkan sağlamak adına yapıldı. Biz de Atilla abi ile birlikte yemekte tuzumuz olsun diye buraya geldik.”

ENGİN ALTAY:BİZ DE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Küçükçekmece Sinop Spor'un gecesin de,CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Engin Altay da ,"Kalbimiz bu amblem için atıyor. Bize bu gururu yaşatmak üzereler. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu mesele hepimizin meselesi. Ayrı, gayrı yok. Bütün Sinoplular’ın bu takımın şampiyon olması için son dakikaya kadar kalbi Sinopspor için atacak. Biz de üstümüze düşeni yapacağız ifadelerine yer verdi.

Geceye katılanlar..Spor yazarları Atilla Gökçe,Hasan Sarıçiçek,GS eski yöneticisi Yusuf Günay,Yılmaz Vural,Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,Orhan Ertanhan ve Adil Yıldız

HAKAN ÜNSAL'IN FORMASI 159 BİN TL'YE SATILDI!

Yapılan protokol konuşmalarının ardından, kulübün kuruluşundan bu zamana kadar maddi manevi destek verenlere plaketleri takdim verilmesin ardından Galatasaraylı eski Milli futbolcu Hakan Ünsal'ın 57 numaralı Galatasaray forması açık artırma ile satışa sunuldu. Hakan Ünsal'ın 57 numaralı Galatasaray forması açık artırma SİAD Başkanı Turgut Öztürk ile Çorluspor Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş'ün kıyasıya çekiştiği açık artırmayı Çorluspor Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş' 159 Bin Liralık ücretle kazandı.Küçükçekmece Sinopspor'un dayanışma gecesin de,daha sonra, ünlü ses sanatçısı Ömer Danış birbirinden sevilen şarkı ve türküleriyle unutulmaz bir gece yaşattı.

Küçükçekmece Sinopspor Yöneticisi ve Gazeteci Mevlüt Yüksel, eski başkanlardan Hüseyin Demirkol'a gece de bir plaket verdi.