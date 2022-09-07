Küçükçekmece Sinop Spor sevenleri İrem Derici Konseri'nde buluşuyor

Sinop'un ve Sinoplunun İstanbul'daki temsilcisi, Küçükçekmece Sinop Spor'un tek hedefi 3.lig. Başkan Rafet Orhan başkanlığındaki Yönetim Kurulu, her türlü çalışmayı ve fedakarlığı yapıyor. Sinoplu ünlü sanatçı İrem Derici de,Küçükçekmece Sinop Spor için, hiç bir ücret almadan,13 Eylül'de Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Spor Salonu'nda sahneye çıkıyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı işadamı Rafet Orhan, İrem Derici konseri için, Sinop camiasına seslenerek,"Kalbi Sinop için atan tüm hemşehrilerimizi, İrem Derici konserine bekliyorum."dedi.

MEVLÜT YÜKSEL/ÖZEL HABER

Türkiye'nin en mutlu ve iyi insanlarının yanı sıra,doğasının güzelliği ile ün yapmış ili Sinop,İstanbul'da hareketli günler geçiriyor.

BAŞKAN RAFET ORHAN VE YÖNETİMİ 3.LİG İÇİN HER FEDAKARLIĞI YAPIYOR!

Huzur ve yaşam şehri Sinop'un ve Sinoplunun, futbolda İstanbul'da ki Temsilcisi Küçükçekmece Sinop Spor'un tek hedefi 3.lig.Kısa adı BAL olan,Bölgesel Amatör Ligi 11 Grup'da şampiyonluğun tek adayı olan sarı lacivertli kulüb başkanı

işadamı Rafet Orhan, Sinoplu işadamlarından güçlü ki yönetim kurul oluşturdu.Orhan'ın başkanlığında ki yönetim kurulu, 3.lige çıkmak için her türlü çalışmayı ve fedakarlığı yapıyor.Profesyonel lige

çıkmak için yaptığı transferle iyi bir takım oluşturan Küçükçekmece Sinop Spor,Teknik Direktör Murat Şenvardar yönetimin de çalışmalarını Bolu'da ki kampta sürdürüyor.

SİNOPLU ÜNLÜ SANATÇI İREM DERİCİ'DEN ANLAMLI JEST!

Başta başkan Rafet Orhan ile babası,ünlü reklamcı Hulusi Derici'nin de bulunduğu yönetimin yaptığı fedakarlıklar,Sinop Boyabatlı olan ve babası gibi bir başka ünlü sanatçı İrem Derici'yi de etkiledi.

Kendine özgü yorumu ve sahne gösterileri ile beğenilen çok İrem Derici de, Küçükçekmece Sinop Spor için,hiç bir ücret almadan,13 Eylül'de Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Spor Salonu'nda,saat:21:30'da sahneye çıkıyor.

BAŞKAN ORHAN:"KALBİ SİNOP İ ÇİN ATAN HERKESİ İREM DERİCİ KONSERİNE BEKLİYORUM!"

Sinoplu sanatçı İrem Derici'nin,İstanbul'da bulunan gurbetçileri heyecanlandıran ücretsiz sahneye çıkma jesti üzerine,kulüb başkanı işadamı Rafet Orhan bir açıklana yaptı.Orhan 13 Eylül'de ki İrem Derici konseri için, Sinop camiasına seslenerek, "Kalbi Sinop için atan tüm hemşehrilerimizi,İrem Derici konserine bekliyorum."dedi. Başkan Orhan açıklamasının devamın da,"Türkiye'nin neresinde de olursa olsun,tüm Sinoplu değerli hemşerilerimden önemli ricalarım var.Küçükçekmece Sinop Spor olarak tek hedefimiz,centilmence mücadele ederek 3.lige çıkmaktır.Bunun için,yönetim kurulumuz ile büyük bir özveri içerisin de,her türlü gayreti gösteriyoruz. Sinop'umuzun gururu ünlü sanatçımız İrem Derici'de, Küçükçekmece Sinop Spor için, büyük bir fedakarlık ve kadirşinaslık gösterdi. Kendisine camia olarak,can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu üyemiz olan babası Hulusi Derici aracılığı ile yaptığımız ricayı kırmadı ve 13 Eylül'de,kulübümüz yararına ücretsiz sahneye çıkmayı kabul etti."dedi.

"O SENE BU SENE O GÜN BUGÜN!"

Küçükçekmece Sinop Spor Başkanı işadamı Rafet Orhan açıklamasının son bölümün de,tüm Sinop camiasına seslendi.Orhan,"Sanatçımız İrem Derici'nin yaptığı bu fedakarlığı lütfen boş bırakmayalım.Küçükçekmece Sinop Spor olarak, " O sene bu sene.Hep beraber el elele 3.lige"sloganı ile çıktığımız bu yol da,yine 13 Eylül'de değerli sanatçımız İrem Derici'nin Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Spor Salonu'nda saat:21:30'da sahneye çıkacağı gece için,"O gün,bu gün.."diyerek,herkesi bekliyorum.Değerli hemşerilerimiz biletleri, Küçükçekmece Sinop Spor'un http://kucukcekmecesinopspor.com.tr/konser/ adlı internet sitesinden alabilirler.Kulübümüz yararına yapılan konserin bilet fiyatları ise

şöyledir. Öğrenci bilet fiyatları; 90 TL,Normal biletler;190 TL,VIP;490 TL'dir.

Sinop'un özellikle İstanbul'da ki muhteşem ve örnek birlik ile beraberliğini,İrem Derici konserin de gösterelim.Bunun için büyük ve anlamlı bir şölenin yaşanacağı,herkese örnek kaynaşma ve dayanışmanın olacağı 13 Eylül'de ki,Küçükçekmece Sinop Spor yararına İrem Derici konserine,7'den 77'ye,kadın,erkek,yaşlı,genç,her kesimden ve her yerden,tüm Sinoplu hemşerilerimizi,taraftarlarımızı,sporseverler ile halkımızı da bekliyoruz."şeklin de konuştu.