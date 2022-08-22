Kıtalararası yarışa İBB’den tam destek

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İBB’nin destekleri ile 34. kez düzenlendi. İstanbul Boğazı’nda Asya ve Avrupa’yı kulaçlarla birleştiren, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarışmada 5 kıtadan 2400’ün üzerinde sporcu yüzdü. Bu büyük organizasyona İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, İBB birimleri de destek oldu.

Beş kıtadan 2400’dan fazla sporcuyu bir araya getiren, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, saat 10:00’da Kanlıca İskelesi’nden başladı. 1243 yerli, 1198 yabancı yüzücüler, Kuruçeşme’deki bitişe ulaşmak için kulaç attı. 6,5 kilometrelik parkuru, 48 dakika 13 saniye süreyle Doğukan Ulaç erkekler kategorisinde; kadınlar kategorisinde ise 48 dakika 14 saniye ile Burcu Naz Narin birinciliği elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş yarışmacılara ödüllerini takdim etmek için podyumda yer ayan isimler arasındaydı.

İBB’DEN YARIŞA TAM DESTEK

İBB birçok alanda organizasyonun düzenlenmesine katkı sağladı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonunda organizasyona destek veren İBB ve ilgili birimleri, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nı organizasyona tahsis etti. Alanın temizlik, bakım ve çevre düzenlemesini Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından organize edildi. İSTAÇ ekipleri, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü koordineli çalışmalarda deniz yüzey teknesi deniz ve kıyı temizliğini sağladı. İlgili ekipler, etkinlik sonrasında da alanın temizliğini sürdürdü. İSTAÇ ekipleri aynı zamanda, Atık Yönetim Müdürlüğü’nün kontörlünde etkinlik alanına 20 adet atık ayrıştırma ünitesi yerleştirerek farkındalık çalışması yürüttü.

SPORCULARI ŞEHİR HATLARI VAPURLARI TAŞIDI

Yarışma günü, sporcular Kanlıca Vapur İskelesi’ne Şehir Hatları vapurları ile taşındı. Vapurun önünü koyulan, başlama standı Spor İstanbul A.Ş destekleriyle kuruldu. Sporcuların kullanabilecekleri duş alanları ise İSKİ tarafından sağlandı. Yüzücülerin güvenlikleri ise İBB İtfaiye ekiplerinin gözetimindeydi. Yarışma boyunca dört adet motorlu şişme bot hazır tutuldu.