İstanbul’u Koşanların Son Durağı Esenyurt

İstanbul’un birbirinden güzel caddelerine renk ve hareket katan “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliklerinin beşinci etabı Esenyurt’ta gerçekleştirilecek. 1250 sporcunun parkura çıkacağı yarış 28 Kasım 2021 Pazar günü koşulacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor. Her bir etabı İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleştirilen “İstanbul’u Koşuyorum” yarışlarında koşucuların 2021’deki son durağı Esenyurt olacak. Kadınlar Günü, Caddebostan Colour Run, Bakırköy ve Üsküdar Etaplarının ardından bu senenin beşinci yarışı olan “İstanbul’u Koşuyorum” Esenyurt Etabı 28 Kasım Pazar günü yapılacak. 5 km’lik parkurda koşulacak yarış, saat 9.00’da başlayacak. 1250 sporcunun yer alacağı etkinlikte katılımcıların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleri ile ölçülecek. Esenyurt Etabı’na katılmak isteyen koşucular için başvurular 25 Kasım tarihinde sona erecek.



PARKUR

Doğan Araslı Bulvarı Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde başlayacak yarış, 8. sokak ile Halide Edip Adıvar Caddesi’nin birleşiminden dönerek karşı yönde aynı bulvar üzerinde 955. sokak birleşimine kadar devam edecek. Parkurun 3.2’inci kilometresine denk gelen dönüşün ardından aynı bulvar üzerinde ilerleyen yarış, Esenyurt Belediyesi alt geçidinden sonra başladığı noktada son bulacak.



PANDEMİ TEDBİRLERİ

Yarış kitleri dağıtılırken sporculardan 26 Kasım Cuma günü 09.00’dan sonra yapılmış PCR testi ya da iki aşılı aşı kartı ibraz etmesi istenecek. Etkinlik alanında bulunan sporcular yarış başlayana kadar maske takacak. Startlar, sosyal mesafeyi korumak adına iki dakikada bir olmak üzere 400’er sporcu ile yapılacak. Yarış sırasında maskesiz koşacak sporculara varış noktasında yeni maske verilecek.



ÇİP DAĞITIM

26 Kasım Cuma: Spor İstanbul Genel Müdürlüğü - 10:00 - 17:00

27 Kasım Cumartesi: Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkı - 10.00 - 19.00



PROGRAM

Alana Giriş: 08:00

Isınma: 08:30 - 08.50

Start: 09:00 - 09:10

Ödül Töreni: 10.00 - 10.30

Kapanış: 11:00