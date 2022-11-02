İstanbul Maratonu’nda “iyileştirmek” için koşacaklar!

Geleceğin Hekimleri’ni yetiştirmek üzere Tıp Fakültesi öğrencilerine destek olan Lokman Hekim Sağlık Vakfı, 6 Kasım’da gerçekleşecek İstanbul Maratonu’nda gönüllüleri iyilik için koşmaya davet ediyor.

Kuruluşundan bu yana maddi olanaksızlıklar içinde eğitimini tamamlamaya çalışan tıp fakültesi öğrencilerine katkı sağlayan Lokman Hekim Sağlık Vakfı, bu kez gönüllüleriyle birlikte İstanbul Maratonunda “geleceği iyileştirmek” için koşacak. Bugüne kadar 377 hekimin yetişmesine vesile olan Vakıf, “geleceğin hekimleri” için her platformu değerlendiriyor. Bu yıl 1000’in üzerinde başvuru alan Vakıf, hekim adaylarına destek olabilmek üzere herkesi iyilik peşinde koşmaya davet ediyor.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı, bu yıl 44.sü gerçekleşecek olan İstanbul Maraton’unda koşacak gönüllülerini öğrencileriyle buluşturmayı arzuluyor. Gönüllüler 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek maratona fiziksel olarak katılabilecekleri gibi online olarak oluşturulan bağış kampanyasına katkıda bulunarak da iyilik peşinde koşabilecek.

’’Geleceği iyileştirmek için koş!’’

Gönüllülerin; iyileştirme hareketine katkıda bulunmak için 6 Kasım’da gerçekleşecek olan N Kolay 44. İstanbul Maratonu’na kayıt yapmaları gerekiyor. Maraton için kaydını oluşturan koşucular, İyilik Peşinde Koş Platformu’nda da kayıt açıp Geleceğin Hekimleri için koşacakları parkuru belirledikten sonra kampanyalardan Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nı seçerek katkıda bulunabiliyor.

Maraton’a fiziksel olarak katılmayan bağışçılar ise 31 Kasım tarihine kadar İyilik Peşinde Koş Platformu’ndan Geleceğin Hekimleri için online olarak destekte bulunabiliyor.

Destek olmak için: https://ipk.adimadim.org/project/index?id=79955

Lokman Hekim Sağlık Vakfı Hakkında:

Kuruluşundan bu yana maddi olanaksızlıklar içinde eğitimini tamamlamaya çalışan tıp fakültesi öğrencilerine katkı sağlayan ve 377 hekim yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı; 1986 yılında, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere maddi kaygı duymaksızın hizmet vermek amacıyla Ayhan Tokgöz, Dr. Aydın Arıcı, Dr. Gülbin Gökçay ve Dr. İrfan Gökçay tarafından kuruldu. Vakfa yapılan bağışlar, bölge halkına sunulan eğitim, gıda, giyim, sağlık yardımlarının yanında, 25 yataklı hastane olarak yapılan, uzun dönem Lokman Hekim Tıp Merkezi olarak hizmet veren binanın inşaatında ve işletmesinde kullanıldı. Temmuz 1987 – Aralık 2012 tarihleri arasında, 236.000’i ücretsiz olmak üzere toplam 695.000 hastaya sağlık hizmeti verildi. Sosyal komite tarafından belirlenen ve maddi yetersizlik içinde olan hastaların tüm teşhis ve tedavileri tamamen ücretsiz gerçekleştirildi.