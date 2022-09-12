İstanbul'da 200'ün üzerinde noktada açık hava egzersizi

İBB, İstanbul Spor Master Planı çerçevesinde 35 olan açık alan egzersiz noktasını 200’ün üzerine çıkardı. Şehrin açık alanlarının spor merkezlerine dönüştüğü ücretsiz etkinliklerde 8 bin İstanbullu egzersiz yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz yıl açıklanan İstanbul Spor Master Planı çerçevesinde açık alanlarda düzenlenen spor etkinliklerine hız verdi. Daha önce 35 noktada ve sadece sabahları yapılan açık alan egzersizleri artık 200’den fazla noktada ve günün tamamına yayılarak yapılıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerin 8 bin üyesi bulunuyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinasyonunda Spor İstanbul’un uzman eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen açık alan egzersizleri değişen ve gelişen yapısıyla yılın 365 günü ücretsiz olarak düzenleniyor.

MASTER PLANI ÇERÇEVESİNDE REVİZE EDİLDİ

İBB, sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyan bilimsel araştırma sonuçlarını dikkate alarak televizyon karşısında geçirilen uzun süreler, obezite ve diyabet vakalarındaki yüksek artış gibi sebeplerden dolayı fiziksel aktivite çalışmalarının arttırılmasını ve bu aktivitelere katılım oranını arttırmayı artırmayı amaçlıyor. Açık alan etkinlikleri de daha önce her sabah 07.00 ve 09.00 saatleri arasında yapılırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından geçtiğimiz yıl İstanbul Spor Master Planı’nın kamuoyuna duyurulması ile birlikte günün tamamında düzenlenecek şekilde revize edildi.

8 BİN ÜYE İLE HER GÜN SPOR

37 ilçede dört mevsim devam eden açık alan etkinlerinde İstanbullular yürüyüş, koşu, bisiklet, pilates ve step-aerobik çalışmalarına katılıyor. Her gün, her yaş grubu için düzenlenen ve yaklaşık 8 bin üyesinin bulunduğu etkinliklere eğitim öğretim dönemi içinde Yuvam İstanbul Kreşlerinde eğitim alan çocuklar da dahil ediliyor. Açık oldukları dönemde İBB’nin kreşlerindeki yaklaşık 5 bin 300 çocuk için futbol, jimnastik ve temel hareket eğitimleri düzenleniyor.

İstanbullular İBB’nin düzenlediği açık hava spor etkinliklerine katılmak için kendilerine en yakın lokasyon bilgisine spor.istanbul adresinden ulaşabiliyor. Her hangi bir kayıt işlemi yapmadan ya da katılım ücreti ödemeden istedikleri zaman etkinliklere katılabiliyor.