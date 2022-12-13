banner314

banner325

Son Dakika

HALİT KIVANÇ'IN İSMİ STADYUMDA YAŞAYACAK

İBB, yapımı tamamlanan futbol stadına Türk televizyon ve radyo yayıncılığının duayen ismi Halit Kıvanç’ın adını verdi. Merhum Kıvanç’ın eşi Bülbin Kıvanç “Keşke kendi de sağlığında böyle bir mutluluğu yaşasaydı” dedi.

SPOR 13.12.2022, 23:53 Murat Aydın
HALİT KIVANÇ'IN İSMİ STADYUMDA YAŞAYACAK

İBB, yapımı tamamlanan futbol stadına Türk televizyon ve radyo yayıncılığının duayen ismi Halit Kıvanç’ın adını verdi. Merhum Kıvanç’ın eşi Bülbin Kıvanç ve oğlu Ümit Kıvanç spor camiasının efsane ismiyle maçlara ev sahipliği yapacak statta İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile bir araya geldi. Stada isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bülbin Kıvanç, “Keşke kendi de sağlığında böyle bir mutluluğu yaşasaydı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gaziosmanpaşa ve yakın ilçelerin futbol takımlarının maçlarına ev sahipliği yapacak stadın yapımını tamamladı. Yakında 24 farklı kulübün maç ve antrenmanlarına sahne olacak  statta son hazırlıklar devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Türk halkına örnek olmuş isimlerden birinin daha ölümsüzleştirilmesi ve adının statta yaşatılmasına karar verildi. 2022’nin Ekim ayında vefat eden spor basınının ve futbol spikerliğinin duayen isimlerinden Halit Kıvanç'ın adı İBB tarafından inşa edilen statta yaşatılacak. Halit Kıvanç, yine futbolla anılmaya devam edecek.

ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR VE SPOR ADAMI

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç ve oğlu Ümit Kıvanç, statta bir araya geldi. Halit Kıvanç isminin çok önemli bir değer olduğunun altını çizen Öztürk, “Türk milletine rol model olmuş isimlerden bir tanesi olan Halit Kıvanç isminin bu stadyuma verilmesi çok değerli. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu, çok önemli bir kültür ve spor adamının adını bu stadyumda yaşatacak” ifadelerini kullandı.

“BABAMIN ADI FUTBOLLA ANILMALI”

Merhum Kıvanç’ın eşi Bülbin Kıvanç da emeği geçenlere teşekkür ederek, “Biz 72 senelik evliydik. Böyle bir stadyuma isminin verilmesinden dolayı mutlu oluyorum. Keşke kendi de sağlığında böyle bir mutluluğu yaşasaydı” diye konuştu. 

Babasının isminin stada verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti paylaşan Ümit Kıvanç, “Babamın adı bir yere verilecekse bunun futbolla ilgili bir yer olması bizi ayrıca memnun ederdi. Semt stadı olması, birçok kulübün yararlanacak olması ve burada sporcuların yetişecek olması beni ayrıca sevindiriyor. Bunun çok yakışacağını düşünüyorum” dedi.

FİFA ONAYLI ZEMİN

Kısa süre sonra hizmete girecek Halit Kıvanç Stadyumu’nun 5 bin kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor. 4 soyunma odası, 4 teknik direktör odası, 2 hakem odası, 1 gözlemci odası, 6 idari ofis, amatör spor kulüplerinin kullanımı için 24  ofis ve canlı yayın alanlarına sahip.  68-105 saha ölçüsü bulunan stadın zemini de FİFA onaylı.

#halitkıvanç #bülbinkıvanç #ibb
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 14 Aralık 2022
İmsak 06:41
Güneş 08:13
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir