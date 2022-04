Haliç’te Dostluk Kupası Coşkusu

Kadir Has Üniversitesi ve Koç Üniversitesi kürek takımları, 23 Nisan Cumartesi günü geleneksel hale gelen “Haliç Dostluk Kupası” için yarıştı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yarış, Rahmi M. Koç Müzesi önünden başladı ve Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde tamamlandı. 9. Haliç Dostluk Kupası’nda birinciliği yakalayan ekip, Kadir Has Üniversitesi oldu.

Kadir Has Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin kürek takımları, 23 Nisan Cumartesi günü dokuzuncu defa dostluk için kürek çekti. Bu yıl Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Haliç Kürek Dostluk Kupası: 8+ (Sekiz Tek) Kürek Yarışı, genç sporcuları çok özel bir günde bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Cumartesi günü saat 10:00’da Hasköy’deki Rahmi M. Koç Müzesi’nin önünden başlayan yarış, yaklaşık 2100 metre sonra Kadir Has Üniversitesi’nin Cibali Kampüsü’nün önünde son buldu. Yarışı 7 dakika 12 saniye ile tamamlayan Kadir Has Üniversitesi ekibi, bu yılki 9. Haliç Kürek Dostluk Kupası: 8+ (Sekiz Tek) Kürek Yarışı’nın galibi oldu.

Bu özel günde antrenör Burkay Günay’ın liderliğinde Kadir Has Üniversitesi adına kürek çeken sporcularımız, Yusuf Abdan, Necmi Batuhan Acar, Barış Borazan, Özgür Borazan (dümenci), Enver Erman Metehan Kara, Görkem Tekoğlu, Bedirhan Yıldırım ve Emirhan Yıldırım oldu. Antrenör Yalçın Fidancı liderliğindeki Koç Üniversitesi takımında da Haluk Akan, Çağda Barış Benlier, Ender Doğan Işık, Nejat Işık, Ali Fuat Ören, Furkan Polat, Onur Sapmaz, Nuray Sevim (dümenci) ve Adem Sonkaya kupa için kürek çekti.

“BU KUPA, HERKESİN İMRENDİĞİ BİR GELENEK OLACAK”

Yarışın ardından Cibali Kampüsü’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, kazanan ekibi tebrik ederken bir yandan da genç sporcuların tüm bu süreçteki azimli çalışmalarının önemine vurgu yaptı:

“İki yıl aradan sonra 9. Haliç Dostluk Kupası ile bizi bu özel günde bir araya getiren ve pandemi süresince özlemle andığımız günleri tekrar bize yaşatan Koç Üniversitesi’nin ve Kadir Has Üniversitesi’nin sevgili gençlerine yürekten teşekkür ederim.”

“Her iki takımın sporcuları da zor koşullar altında bile nasıl disiplinle çalışılabileceğinin çok güzel birer örneğini oluşturdular. Karanlık demediler, soğuk demediler, bu yarış için çalışmalarına aralıksız devam ettiler. Her biriniz bu yarışın kazananısınız. Sizi yürekten kutluyorum. Yarış bitti ve şimdi bir sonraki yıl için hazırlanacaksınız. Bu çabalarınız sayesinde Haliç Dostluk Kupası herkesin imrendiği bir geleneğe dönüşecek.”

“UMARIZ BU DOSTÇA MÜCADELE YILLAR BOYU SÜRER”

Koç Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ise etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Öncelikle bu yılın şampiyonu olan Kadir Has Üniversitesi kürek takımını ve kıymetli kürekçilerini tüm içtenliğimle kutluyorum. Kadir Has Üniversitesi’yle birlikte gerçekleştirdiğimiz ve artık geleneksel hale gelen 9. Haliç Dostluk Kupası’nda yer alan tüm kürekçilerimizi sportmence mücadeleleri için ayrıca tebrik ediyorum. Koç Üniversitesi olarak, bilim, sanat ve spor alanlarında birçok yatırım yapıyoruz. Kadir Has Üniversitesi ile başlatmış olduğumuz Haliç Dostluk Kupası da bu spora verdiğimiz uzun soluklu desteğin bir ispatı”.

Prof. Gürhan Canlı sözlerine şöyle devam etti: “Küreğin uygarlık tarihindeki rolü milattan önce 25. yüzyıla kadar uzanıyor ve ilk kez Roma ve Mısır’da kullanılan küreğin deniz ticaretinin yanı sıra keşiflerin yapılmasında da önemli rolü var. Yurtdışında kürek branşında neredeyse 150 senedir yarışan üniversiteler var ve ilk resmi yarış 1829′da İngiltere’de Oxford ve Cambridge üniversiteleri arasında yapılmış. Umarım üniversitelerimiz 300 sene sonra da bu yarışları devam ettirir.”