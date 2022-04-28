Güngören’de Spor Kulüplerinden Belediyeye Stad tepkisi!

Güngören Belediyesi’nin Amatör Spor Kulüplerinin maç yaptığı stadyumu yıkıp yerine Millet Bahçesi Projesi yapma kararı sporcular ve spor severlerin büyük tepkisine neden oldu. Güngören Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Erol Pehlivan, amatörlerin maç yaptıkları Güneştepe Stadının yıkılmasının iyi olmadığını ifade etti. B

Güngören Belediye Stadı'nda 23 Nisan ve 24 Nisan’da oynanması gereken 1. Amatör Lig maçları, stattaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı olduğu gerekçesiyle başka statlara alınırken, kulüpler buna neden olan Güngören Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Güngören Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Erol Pehlivan'ın imzasıyla yayımlanan bildiride, Güngören Belediyesi'nin, adeta bir namus meselesi gördüğü Futbol Akademisi’ni sekteye uğratmama adına burada ilçe kulüplerinin maç yapılmasına engel olduğu öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: