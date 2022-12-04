Giresunspor'un Çotanak Store Eyüpsultan Şubesi Açıldı

Giresunspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı Çotanak Store'un İstanbul Eyüpsultan Şubesi Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'in katılımıyla hizmete açıldı.

İslambey Mahallesi, Lokmacı İbrahim Sokak, No: 8 Eyüp Sultan Camii yanında yer alan ve haftanın yedi günü açık olan Çotanak Store'un İstanbul Eyüpsultan Şubesi mağazasında ürünlerimizin satışına başlandı.

Toplantıda konuşan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet', "Ürünlermizi Yeşil-Beyaz Arma sevdalısı tüm taraftarlarımızla buluşturmak için halkımızı yeni mağazamıza bekliyoruz. Mağazamızın açılışında emeği bulunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Açılışa İstanbul'da yaşayan Giresunlular yoğun ilgi gösterdi. Açılış organizasyonunu Giresunspor'un İstanbul organizasyonlarında önemli katkıları olan Serkan Cihan yaparken, Giresun Gönüllüleri de açılışta yer aldı.

Giresun Gönüllüleri Derneği Başkanı Tülay Tahmaz ve Giresun Gönüllüleri Kurucusu çok sayıda kişi hazır bulundu...

aydınSes Medya olarak "Çotanak Store'un İstanbul Eyüpsultan Şubesi Giresun Spor'a hayırlı olsun" diyoruz...