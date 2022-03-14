Giresunspor, Gaziantep'i 2-1 yendi

Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1

Spor Toto Süper Lig 'in 29. hafta maçında Giresunpor evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.

Giresunspor’un gollerini 6. dakikada Serginho ve 79. dakikada Chiquinho’dan gelirken, Gaziantep FK’nın tek golünü 40. dakikadan penaltıdan Alexandru Maxim kaydetti.

Giresunspor mücadelenin ardından ligdeki galibiyet serisi üç maça çıkarken, Gaziantep FK’nın deplasmanda kazanamama serisi 5 maça çıktı.

2-1 sona eren maçın ardından Giresunpor haftayı 35, Gaziantep FK ise 37 puanla tamamladı.

Gaziantep FK ligin 30. haftasında Galatasaray ’ı ağırlayacak. Giresunpor ise Antalya deplasmanına çıkacak.

Maçtan dakikalar

1' I Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı!

6' l Hamidou Traore'nin gol pası ile Serginho Giresunspor takımını öne geçiren golü atıyor.

27' I Gaziantep FK takımından Furkan Soyalp sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

40' I Hakem, Alexis Perez tarafından ceza sahası içinde sağ çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor. Alexandru Maxim takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Güvenle İkinci El Araç Almak İsteyenler BurayaVavaCars

Arabanın Değerini Biliyor musun? 2 Dakika İçinde Öğrenarabam.com

İkinci yarı başladı.

59' I Giresunspor takımı Aziz Behich ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Aziz Behich tarafından çekilen şut auta gidiyor.

67' I Sağ çaprazdan Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

79' I Chiquinho Giresunspor takımını öne geçiren golü atıyor.

83' l Ceza sahası içinde topla buluşan Magomed Suleymanov, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

Mücadeleyi ev sahibi Giresunspor 2-1 kazandı.

Giresunspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Chiquinho, Sergio, Muhammed, Umut

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Papy Djilobodji, Caulker, Tosca, Sagal, Furkan, Vetrih, Maxim, Joao Figueiredo, Muhammet Demir