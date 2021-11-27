Giresunspor deplasmanda Beşiktaş'a fark attı: 0-4

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş, evinde şok bir mağlubiyet aldı. 39'da Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan Kartal, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste 4. kez kaybeden Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu sonucun ardından 1 maç eksiği bulunan lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde kaldı. 2'de 2 yaparak ateş hattından kurtulan Çotanaklar ise 16 puanla 13. sıraya yerleşti.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Candaş Elbil, İbrahim Bozbey

BEŞİKTAŞ: Mert Günok (Dk. 90+2 Ersin Destanoğlu) Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş (Dk. 87 Montero), Josef, Pjanic, N’Koudou (Dk. 69 Can Bozdoğan), Ghezzal (Dk. 46 Welinton), Larin, Batshuayi (Dk. 70 Alex Teixeira)

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Dk. 87 Champness), Traore (Dk. 86 Erol Can Akdağ), Flavio, Suleymanov (Dk. 75 Emre Taşdemir), Diabate, Serginho (Dk. 86 Umut Nayır), Balde (Dk. 69 Pelupessy)

Şampiyonlar Ligi'nde istediğisonucu alamayan ve gözünü lige çeviren Beşiktaş , Süper Lig 'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan ve Hüseyin Göçek'in yönettiği 90 dakikada Siyah Beyazlı ekip şok bir mağlubiyet aldı. 22'de Diabate'nin penaltı golüyle geri düşen Kartal, 39'da Necip Uysal'ın gördüğü direkt kırmızı kartla oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdı. 55'te Mert Günok'un çok büyük hatasını affetmeyen Ibrahima Balde, farkı 2'ye çıkardı, 64'te sahne alan Serginho, takımının 3. golünü attı. Champness ise 90'da skoru belirledi.

Güçlü rakibini 4-0 mağlup eden Giresunspor, 2'de 2 yaparak ateş hattından kurtuldu. 16 puana yükselen Çotanaklar, 13. sıraya yerleşti. Üst üste 4. mağlubiyetini alan, bir maçı eksik durumda bulunan lider Trabzonspor 'un 13 puan gerisinde kalan Beşiktaş ise 20 puanla 10. sırada kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Beşiktaş, baskılı başladı. N'Koudou'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi, Diarra'dan şık bir çalımla sıyrıldı ve sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Giresunspor savunması, seken topu uzaklaştırmayı başardı.

6' N'Koudou'dan gelen topa tekte harika bir şekilde dokunan Batshuayi, Larin'i ceza sahası içerisinde topla buluşturdu. Kanadalı hücumcu, savunmadan şık bir çalımla kurtuldu, sol çaprazdan şutunu attı. Okan Kocuk'tan seken top sonrası yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

9' Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le kaleyi yokladı. Cezayirli yıldızın ceza sahası dışından sert şutla kaleyi yokladığı pozisyonda kalesini kapatan Okan Kocuk, topu son anda çelmeyi başardı.

14' Sol kanatta topla buluşan N'Koudou, sağ kulvardan koşu yapan Rosier'i gördü ve Fransız yıldızı ara pasıyla topla buluşturdu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan ve zor durumda şutunu atan Rosier, Okan Kocuk'u geçemedi.

20' Sağ kanatta topla buluşan Zeki Yavru'nun yaptığı ortaya koşu yapan Serginho, arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Rosier'den seken top sonrası Giresunsporlu futbolcular ve teknik heyet, Fransız sağ bekin topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı bekledi. Oyunu devam ettiren Hüseyin Göçek, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

GOL | 22' Kazanılan penaltıda topun başına geçen Diabate, sol ayak içiyle yaptığı vuruşta topu ve Mert'i ayrı köşelere gönderdi. Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan 26 yaşındaki oyuncu, Giresunspor'u deplasmanda öne geçirdi. 0-1

29' Ghezzal'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya hiçbir Beşiktaşlı oyuncu dokunamadı.

39' Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Hüseyin Gökçek, sarı kartı iptal etti ve tecrübeli oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

40' Hızlı gelişen Giresunspor hücumunda ceza sahasının önünde topla buluşan, Suleymanov sol ayağının üstüyle sert bir şut gönderdi. Kaleci Mert, son anda topu çelmeyi başardı.

45+1' Sol kanatta topu kontrol eden Ghezzal, kale sahasına doğru topu havalandırdı. Larin'den önce hamle yapan Okan, topu kontrol etmeyi başardı.

45+9' Zeki Yavru'dan kurtulan Umut Meraş, topu penaltı noktasına göndermek istedi. Diarra'dan seken top sonrası Beşiktaşlılar, penaltı itirazlarında bulunurken Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi.

İlk devre Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Beşiktaş'ta sakatlanan Rachid Ghezzal, ikinci yarının başında yerini Welinton'a bıraktı.

53' Pjanic'in sol kanattan yaptığı ortaya koşu yapan Larin'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

GOL | 55' Giresunspor, Vodafone Park'ta farkı 2'ye çıkardı. Perez'in savunmadan rakip yarı alana gönderdiği uzun topta kalesini terk eden Mert, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken büyük bir hata yaptı, topa müdahale edemedi. Ceza sahası içinde boş kaleyi önünde bulan Balde, topu ağlara gönderdi. 0-2

56' Ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi, sağ ayağıyla şutunu çekti. Giresunspor kalecisi Okan, yerden sert gelen topu uzaklaştırmayı başardı.

GOL | 64' Ceza sahası sağ çaprazında Serginho ile paslaşan Balde’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert’ten döndü. Dönen topu takip eden Serginho’nun vuruşu filelerle buluştu. 0-3

69' Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun yerine Can Bozdoğan, Michy Batshuayi'nin yerine ise Alex Teixeira oyunda. Giresunspor'da ise Ibrahima Balde, yerini Joey Pelupessy'ye bıraktı.

69' Sağ kulvarı etkili kullanan Rosier, Rosier, ceza sahasına doğru orta şut karışımı bir vuruş yaptı, top yan direkten oyun alanına döndü.

73' Giresunspor'da Suleymanov'un yerine Emre Taşdemir oyunda.

75' Diabate'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Taşdemir, dengesini kaybedince şutunu atamadı, araya giren Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

86' Giresunspor'da üç oyuncu değişikliği yapıldı. Traore'nin yerine Erol Can, Serginho'nun yerine Umut Nayir, Aziz Behich'in yerine Joseph Champness oyunda.

GOL | 90' Umut Nayir’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Flavio pasını arka direkteki Champness’e verdi. Kaleci Mert Günok, geriye doğru hareketlenirken çime takılıp yere düştü ve oyuna devam edemedi. Champness topu boş ağlara gönderdi. Gol öncesinde sakatlanan Mert Günok, sedyeyle sahadan çıkartıldı ve Ersin Destanoğlu oyuna girdi. 0-4

Hüseyin Göçek son düdüğü çaldı ve Giresunspor, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti.

GOLLER: Dk. 22 Diabate (P), Dk. 55 Balde, Dk. 63 Serginho, Dk. 90 Champness (GZT Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 39 Necip Uysal (Beşiktaş)

SARI KART: Josef (Beşiktaş)