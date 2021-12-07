Gaziosmanpaşaspor taraftarlarını üzdü 1-2

HABER: EROL EFTEKİN TEK RUMELİ TV SPOR SERVİSİ

İstanbul Süper Amatör Lig 3.grup 7.hafta mücadelesinde K.Okspor Gaziosmanpaşaspor’u Beyoglu Stadı’nda konuk etti. Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelenin 10. Dakikasında ev sahibi ekip Eyüp Çakar’la 1-0 öne geçti. Bu gole konuk ekip 38. Dakikada Orçun Güzerdereli ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Konuk ekip ev sahibi ekibin kalesinde daha sık görülürken 55. Dakikada Burak Salih Kıral ceza alanı içeresinde bomboş durumda olmasına karşın topu auta attı.

Baskılı oynayan Gaziosmanpaşaspor olurken, ev sahibi ekip ani kontratakta aradığı golü 74. Dakikada Ömer Kurt ile buldu 2-1. 90.dakika bu sonuçla tamamlandı. Bu Galibiyetle K.Okspor 16 puana yükselirken Gaziosmanpaşaspor 6 puanda kaldı.K.Okspor gelecek hafta Mecidiyeköy deplasmanına çıkarken Gaziosmanpaşaspor ise Kanlıca sporu konuk edecek.

HAKEM;

MİRAÇ BURAK ÖZDÖL,

1. YARDIMCI HAKEM,

OĞUZHAN ZENGİN,

2. YARDIMCI HAKEM,

MERT MÜCAHİT MERT.

OKSPOR ; CEVAHİR KARADURAN,

NİYAZİ KOPUZ,

ADEM SİM,

ÜMMET İLKER ARSLAN,

ÖMER KURT,

EMRE ÇELEN,ERSİN ÖZEL,

YUNUS EMRE AKMAN,

HÜSEYİN TERİM,

EYÜP ÇAKAR,

ALİ GİLERNETÇİ TEKNİK SORUMLU,

BDULLAH KÜRE,

ANTRENÖR TAYFUN ÖZKARA

GAZİOSMANPAŞA; BATUHAN TÜYSÜZ,

TANER CİNDİK,

MEHMET YILMAZ,

AHMET KAYACI,

HÜSEYİN ÇİMRİN,

UĞUR ERKMEN,

MUHAMMED GULTASLAR,

YUNUS EMRAH OKUMUŞ,

BURAK SALİH KIRAL,RUHİ TIRAK

,ORÇUN GÜZELDERELİ.

TEKNİK KADRO;

YÖNETİCİ SERKAN CİNAZ,

TEKNİK SORUMLU ERDOĞAN ÖZALP,

ANTRENÖR RAMAZAN CANBAY BARLAS,

MASÖR HASAN BAL

GRUPTA OYNANAN DİĞER MAÇLARDA ŞU SONUÇLAR ALINDI;

SÖĞÜTLÜÇEŞMESPOR-BAHÇELİEVLERSPOR (İFA) 0-4,

VALİDE TAYFUNSPOR-MECİDİYEKÖYSPOR (BEYLERBEYİ) 1-4,

KANLICASPOR-MESUDİYESPOR (KANLICA) 0-4,

KESTANELİKSPOR-TUNASPOR (ÇANAKÇA) 1-3.