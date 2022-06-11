Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Dursun Özbek başkan seçildi

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda 2 bin 208 oya ulaşan Dursun Özbek, 2 bin 73 oy alan rakibi Eşref Hamamcıoğlu’nu geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu. Özbek, 23 Mayıs 2015 tarihinde sarı-kırmızılı kulübün 36’ncı başkanı olarak göreve gelmiş, 23 Ocak 2018’de başkanlığı Mustafa Cengiz’e bırakmıştı. Özbek, 4 yılın ardından tekrar Galatasaray başkanlığına seçildi.

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapıldı. Sarı-kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek oldu. 24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişi oy kullandı. Oy sayımının ardından Dursun Özbek, son üç sandıkta Eşref Hamamcıoğlu'nu geçti ve ikinci kez başkanlığa seçildi.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.

SEÇİMDE OYLARIN DAĞILIMI SANDIKLARA GÖRE ŞÖYLE OLDU:

1.sandık: Dursun Özbek: 97 - Eşref Hamamcıoğlu: 76

2. sandık: Dursun Özbek: 107 - Eşref Hamamcıoğlu: 113

3. sandık: Dursun Özbek: 92 - Eşref Hamamcıoğlu: 98

4. sandık: Dursun Özbek: 86 - Eşref Hamamcıoğlu: 106

5. sandık: Dursun Özbek: 63 - Eşref Hamamcıoğlu: 122

6. sandık: Dursun Özbek: 71 - Eşref Hamamcıoğlu: 121

7. sandık: Dursun Özbek: 80 - Eşref Hamamcıoğlu: 95

8. sandık: Dursun Özbek: 91 - Eşref Hamamcıoğlu: 85

9. sandık: Dursun Özbek: 65 - Eşref Hamamcıoğlu: 64

10. sandık: Dursun Özbek: 74 - Eşref Hamamcıoğlu: 93

11. sandık: Dursun Özbek: 81 - Eşref Hamamcıoğlu: 70

12. sandık: Dursun Özbek: 84 - Eşref Hamamcıoğlu: 98

13. sandık: Dursun Özbek: 87 - Eşref Hamamcıoğlu: 87

14. sandık: Dursun Özbek: 79 - Eşref Hamamcıoğlu: 75

15. sandık: Dursun Özbek: 92 - Eşref Hamamcıoğlu: 60

16. sandık: Dursun Özbek: 79 - Eşref Hamamcıoğlu: 81

17. sandık: Dursun Özbek: 82 - Eşref Hamamcıoğlu: 74

18. sandık: Dursun Özbek: 94 - Eşref Hamamcıoğlu: 80

19. sandık: Dursun Özbek: 103 - Eşref Hamamcıoğlu: 92

20. sandık: Dursun Özbek: 134 - Eşref Hamamcıoğlu: 79

21. sandık: Dursun Özbek: 100 - Eşref Hamamcıoğlu: 79

22. sandık: Dursun Özbek: 94 - Eşref Hamamcıoğlu: 76

23. sandık: Dursun Özbek: 155 - Eşref Hamamcıoğlu: 59

24. sandık: Dursun Özbek: 116 - Eşref Hamamcıoğlu: 85