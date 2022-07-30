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Ercan Taner yeni sezonda Tivibu Spor’da

Tivibu yeni yayın döneminde spor dünyasının duayen ismi Ercan Taner’i kadrosuna kazandırdı. Deneyimli spor spikeri Tivibu Spor seyircilerinin heyecanına 30 Temmuz tarihinden itibaren ortak olacak.

SPOR 30.07.2022, 10:41 Murat Aydın
Ercan Taner yeni sezonda Tivibu Spor’da

Tivibu yeni yayın döneminde spor dünyasının duayen ismi Ercan Taner’i kadrosuna kazandırdı. Deneyimli spor spikeri Tivibu Spor seyircilerinin heyecanına 30 Temmuz tarihinden itibaren ortak olacak.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, profesyonel kadrosuna deneyimli spor spikeri Ercan Taner’i dahil etti. Türk futbolunun başarılı spikerlerinden biri olan Taner 40 yılı aşkın kariyeri boyunca TRT, Lig TV, Show TV, NTV Spor, Bein Sports ve benzeri birçok kanalda önemli görevler üstlendi. Taner, yeni yayın döneminde Tivibu Spor’da ekrana gelecek karşılaşmalarda yorumlarıyla izleyicilerin heyecanına ortak olacak.

Ercan Taner profesyonel hayatı boyunca Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga ve daha birçok önemli organizasyon ve turnuvada spikerlik koltuğunda yer aldı. 

#ercan taner #tivibu #spor
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